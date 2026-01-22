Lélegzetelállító égi jelenség: talán soha nem volt ilyen káprázatos sarki fény hazánkban - Galéria

A napokban hazánkban is felragyogott a sarki fény. Erős napvihar érte el a Földet, amely különleges fényeket rajzolt az éjszakai égboltunkra. Sokak szerint évek óta nem volt ennyire intenzív a jelenség, több helyről is beszámoltak szokatlanul élénk, vöröses-lilás fényről, amely szabad szemmel is megfigyelhető volt.

Káprázatos sarki fény Szeged határában / Fotó: Sütő’s Photography

A szakértők szerint azért volt most különösen látványos a napvihar, mert a Nap felszínén az elmúlt napokban több nagy erejű kitörés történt, amelyek során hatalmas mennyiségű töltött részecske indult el a Föld irányába. Amikor ezek elérik bolygónk mágneses terét, komoly „ütközést” okoznak, ennek látványos következménye pedig az erős sarki fény, amely ritkán, de ilyenkor akár Magyarországig is elérhet. A különleges pillanatokat sokan igyekeztek megörökíteni, rengeteg fotó készült az ország szerte látható különleges égi jelenségről. Egy magyar viharvadász lenyűgöző képeket készített Szeged határában, ahol a sötét ég alatt drámai színekben izzott fel az égbolt; amiket meg is osztott a Sütő’s Photography nevű Facebook-oldalán, ahol nagy sikert arat. A fotókon jól látszik, mennyire intenzív volt a jelenség: a vörös és rózsaszínes árnyalatok szinte festményszerű látványt nyújtottak.



