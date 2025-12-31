Napfogyatkozás, üstökös, meteorraj – Mutatjuk az év legszebb égi jelenségeit!

2025 nemcsak a csillagászok, hanem minden égbolt-rajongó számára emlékezetes évként vonul be a történelembe. Az év során egymást érték a ritka, látványos és sokszor rekordnak számító égi jelenségek, amelyek szerte a világon milliókat késztettek arra, hogy éjjel-nappal az égre pillantsanak. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legkiemelkedőbb eseményeket.

Égi jelenség 2025-ben: az év utolsó szuperholdját, más néven a "Hideg Holdat", 2025. december 5-én láthatjuk Sydney-ben, a Bondi Beach felett Fotó: AFP

2025 égi jelenségei - így ragyogtak idén a csillagok!

1. A nagy tavaszi bolygóegyüttállás

2025 márciusában különleges látványban lehetett részünk: a Vénusz, a Jupiter és a Mars néhány napig szoros, szabad szemmel is jól látható háromszöget formáltak a hajnali égen. Az együttállás fényessége és geometriája miatt ez a jelenség nemcsak esztétikailag volt egyedülálló, de a csillagászati megfigyelések számára is kivételes lehetőséget biztosított.

2. A Nagy Déli Üstökös megjelenése

Április végén bukkant fel az év egyik leglátványosabb üstököse, amely a Naphoz és a Földhöz viszonylag közel haladt el. A hosszú, kékes ioncsóva és a zöldesen fénylő kóma még kisebb távcsövekkel is jól tanulmányozható volt, a fotósok pedig világszerte elképesztő felvételeket készítettek róla.

3. Rekorder Perseida-meteorraj

A Perseidák minden évben az egyik legkedveltebb meteorraj, de 2025-ben különösen aktívnak bizonyult. A csúcsponton óránként 150–180 hullócsillag is feltűnhetett, köztük számos rendkívül fényes, úgynevezett tűzgömb is. A kivételes aktivitás sokak számára tette felejthetetlenné a nyári égbolt élményét.

4. A Tejút ragyogásának csúcspontja

A nyári hónapok során a Föld kedvező pozíciója és a tiszta éjszakák sorozata különösen fotogénné tette a galaxisunk gerincét. A fényszennyezéstől távoli helyeken a Tejút részletgazdag szalagja látványosan húzódott át az égen – ez volt az év egyik legkedveltebb asztrofotós témája.

5. Lenyűgöző sarki fények Európa-szerte

A naptevékenység 2025-ben is magas szinten maradt, így több alkalommal is megjelent a sarki fény Európa középső és délebbi részein. Magyarországon is előfordultak rózsaszín, zöld és lila fényfüggönyök, amelyek a szokottnál jóval délebbre hatolt geomágneses viharoknak köszönhetőek.