Ritkán tapasztalható geomágneses vihar bombázza a Földet

Nem is olyan rég, 2024 májusában történelmi szupervihar csapott le a Földre. No, persze ez alatt nem valami özönvíz szerű, bibliai csapást kell keressünk az emlékeinkben, hanem egy geomágneses viharra kell gondolni. Hogy melyik a rosszabb a kettő közül – azon már lehet vitatkozni, de az biztos, hogy 2026. január 19-én ismét egy ilyen geomágneses vihar csapott le a Földre.

A mostani geomágneses vihart egy rendkívül erős napkitörés és az azt kísérő napszél okozza. Fotó: Pixabay / Pexels (illusztráció)

A Földet jelenleg az egyik legdurvább geomágneses vihar bombázza, amit központi csillagunk egyáltalán produkálhat. A jelenség pedig nemcsak látványos, de kockázatos is lehet!

A mostani esemény intenzitása vetekedhet a 2024 májusában tapasztalt történelmi szuperviharral, így a sarki fényt egészen délen, Magyarországon is érzékelni lehetett.

Ez okozza a most is zajló geomágneses vihart

A csillagászok és a különböző űrügynökségek szakértői szerint a mostani jelenség mögött egy január 18-án történt esemény húzódik. Akkor a Nap egy extrém erős kitörést, úgynevezett flert produkált. Ez ugyan még kevés lenne önmagában ahhoz, hogy bármilyen látványos, vagy egyéb módon tapasztalható hatást váltson ki itt a Földön. Ám, ha hozzátesszük, hogy a mostani kitörés egy koronakidobódással (CME) párosult, az már bőven érezhető itt a Földön is, ahogyan azt január 19-én, késő este is láthattuk a sarki fény formájában, ami Magyarországon szokatlan – de nem egyedi – látvány. Ez a koronakidobódás eredménye, mert ilyenkor a Nap több milliárd tonna mennyiségű töltött részecskét lő ki magából a világűrbe, akárcsak egy túlpakolt kazán. Ezek a Föld mágneses mezejébe csapódva hozzák létre a sarki fényt – ami azonban csak az egyik következménye a geomágneses viharnak.

A geomágneses vihar egyik legszebb jele a sarki fény, ami ismét látható volt Magyarországról is. Fotó: Facebook / Dorog-Esztergom térségének időjárása

A jelenség nem csak látványos, hanem veszélyes is lehet

Egy, a mostanihoz hasonló erősségű napvihar miatt az űrből érkező energia elektromos áramokat generálhat a Föld mágneses mezejében, ami aztán könnyedén zavart okozhat az elektromos hálózatok működésében. Ráadásul a szakemberek közölték, hogy ezúttal a koronakidobódást egy elképesztő sebességű, 1069 kilométer/másodperces erejű napszél is kíséri. Bár ennek látványa lenyűgöző, a sarki fényt okozó folyamatok hátterében komoly veszélyek is leselkednek.