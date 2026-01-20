Ritkán tapasztalható geomágneses vihar bombázza a Földet

Nem is olyan rég, 2024 májusában történelmi szupervihar csapott le a Földre. No, persze ez alatt nem valami özönvíz szerű, bibliai csapást kell keressünk az emlékeinkben, hanem egy geomágneses viharra kell gondolni. Hogy melyik a rosszabb a kettő közül – azon már lehet vitatkozni, de az biztos, hogy 2026. január 19-én ismét egy ilyen geomágneses vihar csapott le a Földre.
A Földet jelenleg az egyik legdurvább geomágneses vihar bombázza, amit központi csillagunk egyáltalán produkálhat. A jelenség pedig nemcsak látványos, de kockázatos is lehet!
A mostani esemény intenzitása vetekedhet a 2024 májusában tapasztalt történelmi szuperviharral, így a sarki fényt egészen délen, Magyarországon is érzékelni lehetett.
A csillagászok és a különböző űrügynökségek szakértői szerint a mostani jelenség mögött egy január 18-án történt esemény húzódik. Akkor a Nap egy extrém erős kitörést, úgynevezett flert produkált. Ez ugyan még kevés lenne önmagában ahhoz, hogy bármilyen látványos, vagy egyéb módon tapasztalható hatást váltson ki itt a Földön. Ám, ha hozzátesszük, hogy a mostani kitörés egy koronakidobódással (CME) párosult, az már bőven érezhető itt a Földön is, ahogyan azt január 19-én, késő este is láthattuk a sarki fény formájában, ami Magyarországon szokatlan – de nem egyedi – látvány. Ez a koronakidobódás eredménye, mert ilyenkor a Nap több milliárd tonna mennyiségű töltött részecskét lő ki magából a világűrbe, akárcsak egy túlpakolt kazán. Ezek a Föld mágneses mezejébe csapódva hozzák létre a sarki fényt – ami azonban csak az egyik következménye a geomágneses viharnak.
Egy, a mostanihoz hasonló erősségű napvihar miatt az űrből érkező energia elektromos áramokat generálhat a Föld mágneses mezejében, ami aztán könnyedén zavart okozhat az elektromos hálózatok működésében. Ráadásul a szakemberek közölték, hogy ezúttal a koronakidobódást egy elképesztő sebességű, 1069 kilométer/másodperces erejű napszél is kíséri. Bár ennek látványa lenyűgöző, a sarki fényt okozó folyamatok hátterében komoly veszélyek is leselkednek.
A csillagászok szerint a vihar intenzitása fokozatosan csökken, de egyúttal arra is figyelmeztetnek, hogy a Nap jelenlegi aktív fázisa miatt 2026-ban még számíthatunk hasonló „űrviharokra”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.