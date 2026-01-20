Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Ideért a geomágneses vihar, így ragyogott hazánkban a sarki fény - Fotók

sarki fény
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 09:50
salgótarjángeomágneses viharok
Ritkán ilyen látványos az égbolt! A sarki fény mindenkit ámulatba ejtett.
Bors
Ritka természeti látványosság tűnt fel az égbolton hétfőn este. A sarki fény, azaz az Aurora Borealis az ország számos pontjáról látható volt.

A drónnal készült képen sarki fény (aurora borealis) látszik az északi égbolton a salgói vár felett
A drónnal készült képen sarki fény (aurora borealis) látszik az északi égbolton a salgói vár felett Salgótarján közeléből fényképezve 2026. január 19-én. 
Fotó: Komka Péter / MTI/Komka Péter

Heves geomágneses vihar érte el a Földet, ezért ennyire látványos most a jelenség, Nagykanizsáról és Salgótarjánból is érkeztek fotók. A sarki fényt a Balaton déli partján is lehetett látni, de a Zala vármegyei Pakodon is csodás fotók készültek, utóbbit a zaol.hu oldalán tekintheted meg.

Nagykanizsa, 2026. január 20. Sarki fény (aurora borealis) látszik az északi égbolton Nagykanizsa határában 2026. január 19-én.
Sarki fény (aurora borealis) látszik az északi égbolton Nagykanizsa határában 2026. január 19-én. 
Fotó: Varga György / MTI/Varga György

Nem csak hazánkban volt látványos a sarki fény

Kiterjedt sarki fény volt látható Németország felett is. A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) szerint hétfő este sarki fény (aurora borealis) világította meg az eget számos németországi régióban egy heves geomágneses vihar miatt. A jelenség erőssége következtében az éjszaka folyamán az Alpokig terjedő déli területeken is látható volt a fény. Az aurora akkor keletkezik, amikor a Napból kilökődő tömegek ütköznek a Föld mágneses terével.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) regisztrálta a Napból a Föld felé tartó töltött részecskék tömeges kilökődését, amely a látványos jelenséget kiváltotta. A hivatal szerint a geomágneses vihar hétfőn a greenwichi középidő szerint 19.38 órakor (magyar idő szerint 20.38-kor) elérte a G4-es szintet, ami a második legmagasabb kategória. Ennél az erősségnél a vihar hatással lehet a műholdakra, és többek között a GPS-rendszer meghibásodását is okozhatja. A Spaceweather csillagászati platform szerint a Napból származó kitörési felhő mindössze körülbelül 25 óra alatt tette meg a Nap és a Föld közötti távolságot. Normális esetben egy ilyen felhőnek három-négy napba telne, hogy megtegye ezt a távolságot.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
