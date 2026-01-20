Ideért a geomágneses vihar, így ragyogott hazánkban a sarki fény - Fotók

Ritka természeti látványosság tűnt fel az égbolton hétfőn este. A sarki fény, azaz az Aurora Borealis az ország számos pontjáról látható volt.

A drónnal készült képen sarki fény (aurora borealis) látszik az északi égbolton a salgói vár felett Salgótarján közeléből fényképezve 2026. január 19-én.

Fotó: Komka Péter / MTI/Komka Péter

Heves geomágneses vihar érte el a Földet, ezért ennyire látványos most a jelenség, Nagykanizsáról és Salgótarjánból is érkeztek fotók. A sarki fényt a Balaton déli partján is lehetett látni, de a Zala vármegyei Pakodon is csodás fotók készültek, utóbbit a zaol.hu oldalán tekintheted meg.

Sarki fény (aurora borealis) látszik az északi égbolton Nagykanizsa határában 2026. január 19-én.

Fotó: Varga György / MTI/Varga György

Nem csak hazánkban volt látványos a sarki fény

Kiterjedt sarki fény volt látható Németország felett is. A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) szerint hétfő este sarki fény (aurora borealis) világította meg az eget számos németországi régióban egy heves geomágneses vihar miatt. A jelenség erőssége következtében az éjszaka folyamán az Alpokig terjedő déli területeken is látható volt a fény. Az aurora akkor keletkezik, amikor a Napból kilökődő tömegek ütköznek a Föld mágneses terével.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) regisztrálta a Napból a Föld felé tartó töltött részecskék tömeges kilökődését, amely a látványos jelenséget kiváltotta. A hivatal szerint a geomágneses vihar hétfőn a greenwichi középidő szerint 19.38 órakor (magyar idő szerint 20.38-kor) elérte a G4-es szintet, ami a második legmagasabb kategória. Ennél az erősségnél a vihar hatással lehet a műholdakra, és többek között a GPS-rendszer meghibásodását is okozhatja. A Spaceweather csillagászati platform szerint a Napból származó kitörési felhő mindössze körülbelül 25 óra alatt tette meg a Nap és a Föld közötti távolságot. Normális esetben egy ilyen felhőnek három-négy napba telne, hogy megtegye ezt a távolságot.