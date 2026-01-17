Rémisztő lázhullám fertőzi a gyerekeket: megszólalt az ország háziorvosa

Reszket, fázik és a takaró alá bújik a legtöbb gyerek, ha elkap egy rejtélyes betegséget. Lázhullám söpör végig a gyerekeken. Egy győri anyuka, K. Enikő riadtan mesélte el, hogy tanácstalanul állt a férjével a betegség előtt, amikor a kisfia belázasodott. Dr. Mangó Gabriella elárulta, hogyan kezeljék a szülők a fertőzést.

Lázhullám miatt aggódnak a szülők, a kisgyerekeket teríti le / Képünk illusztráció: Yurii_Yarema/shutterstock

Mi ez a rejtélyes lázhullám?

Sokan kérdezik ezt mostanában a különböző Facebook-csoportokban. Az utóbbi időben többféle betegséggel is meg kellett küzdenie a magyar családoknak. Nem volt elég a hányásos vírus, most itt az újabb, amivel meg kell birkóznia a kicsiknek – belázasodnak és napokig az ágyuk rabjává válnak!

Enikő gyermeke, a kis Bence még csak óvodás, igazi kis energiabomba az édesanyja szerint, de a január eleji láz rémisztően leterítette őt. A győri anyuka nagyon megijedt, amikor a kisfia egyik este a fal felé fordulva, étvágytalanul feküdt.

A kisfiam az utóbbi időben többször is beteg volt. Még csak 3 éves, mindig nagyon figyelünk az egészségre. A legutóbb hányásos vírust kapott el, most pedig olyan hirtelen lett lázas, 38 fokig szökött fel neki! Nagyon megijedtem, mert reszketett, forró volt a teste

– kezdte el mesélni Enikő a Borsnak, kiemelve: először azt hitte, hogy Bence egy újabb betegséget szedett össze, ezért gyorsan adott neki lázcsillapítót, és egész este figyelte, nehogy rosszabbodjon az állapota.

Másnap különös dolgot tapasztalt – ahogy jelentkezett a fiún a láz, úgy el is múlt!

- Az éjszaka közepén lázasodott be, minden előjel nélkül! Nem engedtem oviba, néhány napig itthon voltam vele. Ami nagyon furcsa volt, hogy egy-két nap után elmúlt a láza. Most semmi baja. A háziorvos azt mondta, ne ijedjek meg, most sokan lázasok, de hamar elmúlik. Elmondta, mit tegyek, írt fel gyógyszert – mesélte a győri anyuka, aki a saját baráti körében úgy tapasztalta, a többi szülő is a lázról panaszkodott.

Ezt mondja az ország háziorvosa

A rejtélyes lázhullám dr. Mangó Gabriella szerint korántsem játék, ám mindenkit nyugalomra int, ha a gyermek ugyanis lázas, az azt jelenti, hogy elkaphatott egy vírust, de az immunrendszere küzd a gyógyulásért.

A gyerekek valószínűleg összeszedtek egy kórokozót, ami lehet egy vírus. A láz az immunrendszer védekezési tünete

– mutatott rá az ország háziorvosa, elárulva, hogy mit tehetünk, ha a gyermeket egy fertőzés támadta meg és a láz jelentkezik nála.