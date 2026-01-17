Rémisztő lázhullám fertőzi a gyerekeket: megszólalt az ország háziorvosa

Reszket, fázik és a takaró alá bújik a legtöbb gyerek, ha elkap egy rejtélyes betegséget. Lázhullám söpör végig a gyerekeken. Egy győri anyuka, K. Enikő riadtan mesélte el, hogy tanácstalanul állt a férjével a betegség előtt, amikor a kisfia belázasodott. Dr. Mangó Gabriella elárulta, hogyan kezeljék a szülők a fertőzést.
Sokan kérdezik ezt mostanában a különböző Facebook-csoportokban. Az utóbbi időben többféle betegséggel is meg kellett küzdenie a magyar családoknak. Nem volt elég a hányásos vírus, most itt az újabb, amivel meg kell birkóznia a kicsiknek – belázasodnak és napokig az ágyuk rabjává válnak!
Enikő gyermeke, a kis Bence még csak óvodás, igazi kis energiabomba az édesanyja szerint, de a január eleji láz rémisztően leterítette őt. A győri anyuka nagyon megijedt, amikor a kisfia egyik este a fal felé fordulva, étvágytalanul feküdt.
A kisfiam az utóbbi időben többször is beteg volt. Még csak 3 éves, mindig nagyon figyelünk az egészségre. A legutóbb hányásos vírust kapott el, most pedig olyan hirtelen lett lázas, 38 fokig szökött fel neki! Nagyon megijedtem, mert reszketett, forró volt a teste
– kezdte el mesélni Enikő a Borsnak, kiemelve: először azt hitte, hogy Bence egy újabb betegséget szedett össze, ezért gyorsan adott neki lázcsillapítót, és egész este figyelte, nehogy rosszabbodjon az állapota.
Másnap különös dolgot tapasztalt – ahogy jelentkezett a fiún a láz, úgy el is múlt!
- Az éjszaka közepén lázasodott be, minden előjel nélkül! Nem engedtem oviba, néhány napig itthon voltam vele. Ami nagyon furcsa volt, hogy egy-két nap után elmúlt a láza. Most semmi baja. A háziorvos azt mondta, ne ijedjek meg, most sokan lázasok, de hamar elmúlik. Elmondta, mit tegyek, írt fel gyógyszert – mesélte a győri anyuka, aki a saját baráti körében úgy tapasztalta, a többi szülő is a lázról panaszkodott.
A rejtélyes lázhullám dr. Mangó Gabriella szerint korántsem játék, ám mindenkit nyugalomra int, ha a gyermek ugyanis lázas, az azt jelenti, hogy elkaphatott egy vírust, de az immunrendszere küzd a gyógyulásért.
A gyerekek valószínűleg összeszedtek egy kórokozót, ami lehet egy vírus. A láz az immunrendszer védekezési tünete
– mutatott rá az ország háziorvosa, elárulva, hogy mit tehetünk, ha a gyermeket egy fertőzés támadta meg és a láz jelentkezik nála.
- A gyermeket ilyenkor ne engedjék el a következő nap iskolába, óvodába! Előfordulnak az ilyen egy-két napos tünetek, és még más is lappanghat a gyerekben, ezt előre nem lehet tudni, hiszen a kórokozók tömegével vesznek minket körbe – húzta alá.
Hogyha esetleg valamilyen vírusfertőzés zajlik a gyerekben, akkor lehet, hogy az immunrendszerét nagyon megviseli, és elkaphat még egy fertőzést, ezért a doktornő szerint nagyon fontos a láz megfelelő kezelése.
A háziorvos azt tanácsolja, ha a gyermek belázasodik,
hogy a szervezete erősödni tudjon.
Ne erőltessük az evést nála, de kapjon paradicsomot, uborkát, mandarint, narancsot, almát. Ezekkel is támogathatjuk a szervezetét!
– tanácsolta, azzal zárva: a szülők ne aggódjanak, a lázhullám véget fog érni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.