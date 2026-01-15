Itt az operatív törzs legfrissebb jelentése: enyhül az idő, de ónos eső jöhet

Enyhül az időjárás, sokfelé ködre, helyenként minimális ónos esőre lehet számítani. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A készenléti szerveket többször riasztották, mint tavaly ilyenkor. A közműellátásban néhány órás, lokális kieséseken túl sehol sincs komolyabb zavar - közölte az Operatív törzs.

Operatív törzs: ónos eső jöhet - Fotó: Balogh Zoltán

Az Operatív törzs jelentése

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtökön helyenként sűrű köd várható, emiatt korlátozottak lehetnek a látási viszonyok. Késő délutántól, estétől az Északi-középhegység, az Észak-Alföld és Budapest területén lehet számítani minimális ónos esőre. Vasárnap újra hidegebbre fordul az időjárás, -15 Celsius-fok sem kizárt az Észak-keleti országrészben.

Elzárt település továbbra sincs sehol az országban. Lezárt út, súlykorlátozás sehol nincs érvényben.

Balesetek és meghibásodások miatt tegnap átmeneti útlezárások voltak:

18:05 és 19:45 között Hőgyésznél a 65-ös főút volt lezárva, itt két személyautó frontálisan ütközött.

8:20 és 11:05 között le kellett zárni Kisújszállásnál a 4-es főutat, mert egy személyautó kisbusszal ütközött.

18:55-től 21:30-ig hat kilométeres torlódás alakult ki Biatorbágynál az M1-es autópályán Hegyeshalom felé.

20:40 és 21:30 között az M6-os autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 169-os kilométerszelvénynél lévő alagútban egy meghibásodott kamion miatt pályazár volt érvényben.

22:20 és 0:20 között az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, az Igrici pihenőhelynél egy meghibásodott kamion miatt kellett lezárni az utat.

22:20 és 22:40 között az M1-es autópályán sávszűkítés volt érvényben, mert Budapest felé, a 37-es kilométernél lévő terelt szakaszon egy személyautó terelőelembe ütközött.