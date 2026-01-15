Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A csúszós utcák miatt késnek a kukásautók Budapest több kerületében

mohu budapest
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 11:53
budapesti közművekszemét
Elsősorban a havas, szűk hegyi utcákban vált lehetetlenné a szemétszállítás a síkosságmentesítés hiánya miatt.

A Mohu Budapest minden nap részletes tájékoztatást ad a Budapesti Közműveknek (BKM) arról, hogy pontosan milyen útvonalon, mely utcákban végeznek aznap hulladékbegyűjtést, illetve hol tapasztalható elmaradás – közölte a hulladékgazdálkodási vállalat.

Large,Green,Trash,Can,In,Front,Of,The,Housing,Complex.
Fotó: Pratiwi Ambarwati /  Shutterstock 

A társaság együttműködik a BKM-mel abban, hogy biztosítani tudja a 20-30 tonnás hulladékszállító járművek biztonságos közlekedését a hóhelyzet miatt csúszóssá, jegessé vált utcák megtisztításával.

A Mohu Budapest rendszeresen regisztrálja azon utcák listáját, ahol a kialakult hóhelyzet miatt munkatársaik nem tudták elvégezni a hulladékszállítást. A listát hivatalosan átadták a Budapesti Közműveknek, és kérték az érintett területek mielőbbi akadálymentesítését.

A síkosságmentesítés jelentős elmaradása miatt járműveik nem tudtak biztonságosan behajtani a havas, csúszós, szűkebb hegyi utcákba, ami több területen átmenetileg ellehetetlenítette a begyűjtést.

A kialakult helyzet nem a hulladékszállító szolgáltató hibájából adódik, hanem a közlekedésbiztonsági feltételek hiányából, kollégáik egész héten, illetve csütörtökön és pénteken is meghosszabbított munkarenddel végzik a hulladékgyűjtést – tájékoztattak.

Kiemelten fontosnak nevezték, hogy minimalizálják azoknak az utcáknak a számát, ahonnan nem tudják elszállítani a hulladékot, a pótlások felhalmozódása miatt ugyanis egyes helyeken akár több napig is kinn maradhat a szemét.

Amint a BKM elvégzi az utak takarítását és síkosságmentesítését, és az időjárási körülmények lehetővé teszik, a Mohu Budapest megnövelt munkaidőben, hétvégén túlórában fogja pótolni a kimaradt szállításokat.

Ugyanez a gyakorlat érvényes a Mohu országos partnereinél is, ahol szintén készen állnak a begyűjtés felgyorsítására.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu