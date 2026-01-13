Hókáosz után jégkáosz Budapesten: úgy tűnik, ezen Karácsony Gergely nem, csak a tavasz fog változtatni

Képtelenség közlekedni Budapesten. Az utakon, és a járdákon is napok óta összefüggő jégpáncélon lehet csak haladni. A helyzet pedig az elmúlt időszakban még rosszabb lett azután, hogy ónos eső esett (tegyük hozzá gyorsan, nem sok). Gyalog is, autóval is elindulni, életveszélyes. A jégkáoszt pont úgy kezeli a Karácsony Gergely vezette főváros, mint a napok óta tartó hókáoszt. Röviden: sehogy – írja a Metropol.
Az emberek a napok óta tartó áldatlan helyzetet egyre nehezebben viselik. És ezért bizony egyértelműen a fővárost teszik felelőssé.
Géza azt mondja, az ami most zajlik Budapesten, minden képzeletet felülmúl.
Káosz van, fegyelmezetlenség van, embertelenség van, és ezért a vezetőség a hibás.
Egy fiatal, fuvarozással foglalkozó férfi, Fata Ferenc azt mondja, a káosz elsősorban azért alakulhatott ki, mert a főváros vezetése nem készült fel időben, pedig erre minden lehetőségük meg lett volna, hiszen a szakemberek jó előre szólták: a meteorológusok pontosan megmondták, mire kell készülni.
Évek óta nincsenek felkészülve arra, hogy Budapesten ilyen hó leesik.
A buszok, villamosok rendszeresen késnek, sőt, több helyen járatok maradnak ki. Közben a megállók megközelíthetetlenek.
A nyugdíjas Júlia csak úgy tudott leszállni a buszról, hogy többen segítettek neki. Maga a busz a megállótól méterekre állt meg. Ott, ahol lehetett, egy több méteres összefüggő jégkupac után. Onnan vette le húzós, bevásárló taligáját, egy férfi, közben másik kettő a hóna alá nyúlt, úgy emelték le.
Pedig a fővárosnak van pénze, és ezt nyilván az emberek is tudják. Csak hát ara nem futja, amire kéne - mondja Ilona, aki nemrég úgy esett el, hogy műteni kellett a kezét. Most kezelésre kell járni, egyenesen át a jégpáncélon.
Szörnyű! Semmivel nem foglalkoznak. Mindenre megy a pénz, de erre nem.
Karácsony Gergely főpolgármester mindeközben azt csinálja, amit máskor: tétlenül nézte a hókáoszt, és most tétlenül nézi a jég okozta káoszt, nagy valószínűséggel arra várva, hogy az idő majd mindent megold. Vagy inkább az időjárás, ha melegszik, a jég elolvad majd. Hogy addig hogyan élnek az emberek, úgy tűnik, az neki másodlagos.
