Csúszásveszély! Újra támad az ónos eső, ez lesz a menetrend

Hamarosan vége a vakítóan fehér időszaknak, kezd beállni a szürke, ködös idő és veszélyesen csúszósak lesznek újból és újból az utak és a járdák. Kiadták az országos figyelmeztetést a tartós, sűrű köd miatt, de az ónos eső nehezíti meg igazán a dolgunkat a következő napokban. Nem sok jót ígér az időjárás a következő órákra és napokra.

Az ónos eső tükörsima jéggé változtatja az úttestet / Fotó: Krizsán Csaba

Normális ez? Ónos eső és köd országszerte

Ez bizony csúszni fog! Az ónos eső nem kíméli a magyar utakat és járdákat. A látási viszonyok is romlanak, országos figyelmeztetés van érvényben a köd miatt. A rossz látási viszonyok a hét végén javulhatnak csupán. A időjárás szakértő szerint ez az időjárás teljesen normális ebben a légköri helyzetben.

Ha nagyon fagyos időjárás alakul ki tartósan és a magasban megindul az enyhülés, akkor nem kell csodálkozni, hogy ónos eső esik. Ez mindig is így volt, csak nagyon el vagyunk tőle szokva. Nagyon sok embernek szokatlan ez az időjárás, pedig valójában semmi rendkívüli nincs benne

- mondta el Borsnak Dr. Krausz Miklós, a köpönyeg.hu időjárási szakértője.

Páncéllá fagy az ónos eső a szélvédőn / Fotó: Balogh Zoltán

Sűrű, tejfölszerű köd borulhat az ország nagy részére, néhol még zúzmara is befedi a tájat, és ez a makacs szürkeség egész nap velünk marad a köpönyeg.hu információi szerint. A látási viszonyok sok helyen annyira rosszak lehetnek az elkövetkezendő napokban, hogy szinte tapogatni kell majd a levegőt. A köd mellé jöhet még tehát az ónos szitálás, zúzmararéteg, sőt helyenként az a furcsa jelenség is, amit ipari havazásnak hívnak. Ezek együtt brutálisan csúszóssá teszik az utakat, így reggel és este igazi életveszély lehet közlekedni.

Idős emberek számára a legveszélyesebb az ónos eső / Fotó: Balogh Zoltán

Hol várható ónos eső?

Az ország egyre több területén számítani kell ónos esőre, különösen az északi, északkeleti országrészben, valamint a főváros térségében. De a keddihez nem hasonlít majd az időjárási szakértő szerint:

Messze nem lesz olyan nagy ónos eső, inkább ónos szitálásra kell gondolni, nem olyan lesz, mint kedden, amikor zuhogott az ónos eső. Ma az ország északkeleti részén, holnap, azaz pénteken az ország keleti tájain lesz ónos szitálás

- mondta el Dr. Krausz Miklós.