Csúszásveszély! Újra támad az ónos eső, ez lesz a menetrend

Hamarosan vége a vakítóan fehér időszaknak, kezd beállni a szürke, ködös idő és veszélyesen csúszósak lesznek újból és újból az utak és a járdák. Kiadták az országos figyelmeztetést a tartós, sűrű köd miatt, de az ónos eső nehezíti meg igazán a dolgunkat a következő napokban. Nem sok jót ígér az időjárás a következő órákra és napokra.
Ez bizony csúszni fog! Az ónos eső nem kíméli a magyar utakat és járdákat. A látási viszonyok is romlanak, országos figyelmeztetés van érvényben a köd miatt. A rossz látási viszonyok a hét végén javulhatnak csupán. A időjárás szakértő szerint ez az időjárás teljesen normális ebben a légköri helyzetben.
Ha nagyon fagyos időjárás alakul ki tartósan és a magasban megindul az enyhülés, akkor nem kell csodálkozni, hogy ónos eső esik. Ez mindig is így volt, csak nagyon el vagyunk tőle szokva. Nagyon sok embernek szokatlan ez az időjárás, pedig valójában semmi rendkívüli nincs benne
- mondta el Borsnak Dr. Krausz Miklós, a köpönyeg.hu időjárási szakértője.
Sűrű, tejfölszerű köd borulhat az ország nagy részére, néhol még zúzmara is befedi a tájat, és ez a makacs szürkeség egész nap velünk marad a köpönyeg.hu információi szerint. A látási viszonyok sok helyen annyira rosszak lehetnek az elkövetkezendő napokban, hogy szinte tapogatni kell majd a levegőt. A köd mellé jöhet még tehát az ónos szitálás, zúzmararéteg, sőt helyenként az a furcsa jelenség is, amit ipari havazásnak hívnak. Ezek együtt brutálisan csúszóssá teszik az utakat, így reggel és este igazi életveszély lehet közlekedni.
Az ország egyre több területén számítani kell ónos esőre, különösen az északi, északkeleti országrészben, valamint a főváros térségében. De a keddihez nem hasonlít majd az időjárási szakértő szerint:
Messze nem lesz olyan nagy ónos eső, inkább ónos szitálásra kell gondolni, nem olyan lesz, mint kedden, amikor zuhogott az ónos eső. Ma az ország északkeleti részén, holnap, azaz pénteken az ország keleti tájain lesz ónos szitálás
- mondta el Dr. Krausz Miklós.
A szakértő szerint szombaton is lehet még ónos szitálás országosan és a nagyon fagyos helyeken zúzmara lerakódás is megnehezíti majd a közlekedést. Bár a lehulló mennyiség nem tűnik nagynak, már néhány tizedmilliméter is elegendő ahhoz, hogy tükörjég alakuljon ki. Délnyugaton viszont szépen süt majd a nap, akár 10 fok is lehet. Vasárnap azonban megint jönnek a mínuszok a köpönyeg.hu szakértője szerint:
El kell, hogy keserítsem azokat, akik azt hitték, lassan plusz fokokat mérhetnek, ugyanis vasárnaptól újra megindul egy fagyos légtömeg Magyarország felé. Süthet a nap, de szél lesz és igazán fagyos levegő érkezik a Kárpát-medencébe, és ez marad végig a jövő héten is. Jönnek a -6, -7 fokos hőmérsékletek, sőt hajnalban újból -15 fokokat mérhetünk. Az előrejelzés még nem mutat csapadékot, de semmi sem kizárt. Egy biztos, ha újból tartósan mínuszok lesznek, az ónos eső vissza fog térni
- mondta Dr. Krausz Miklós.
Összességében a következő napokban és még utána sem lesz vége a télnek, tartósan mínuszba csúszik a hőmérő higanyszála, borongós idő, köd, rossz látótávolság, párás levegő, ködszitálás, és ónos szitálás emlékeztet arra, hogy az idei tél nem viccel velünk.
Az ónos eső olyan eső, amely fagyott talajra vagy hideg felületre érkezve azonnal jéggé fagy és vékony, üvegszerű jégréteget képez, ami rendkívül csúszóssá teszi az utakat és a járdákat. Úgyhogy csak óvatosan!
