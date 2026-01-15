Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Elállt a havazás, leszáll a köd – ilyen időjárás vár ránk a hét második felében

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 06:30
Úgy tűnik, a havas telet lassan magunk mögött hagyjuk. Az időjárás a hét második felében kifejezetten ködössé fordul.
A havas újévi időjárás után most a tél egy másik arcát láthatjuk: leszáll a köd.

Ködös időjárás vár ránk a héten
Így változik majd az időjárás 

Csütörtökön helyenként ónos szitálással járhat a köd. A reggeli -2 fokról napközben, hosszú idő után, akár 1 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

Pénteken borult, párás idő vár ránk, ködszitálással és fagypont körüli hőmérséklettel.

A hétvégét naposabban indítjuk: szombaton északkelet felől felszakadozik a felhőzet, és akár 4 fokot is mérhetünk.

A hetet felhősen zárjuk: északkeleten több, délnyugaton kevesebb napsütésre számíthatunk. A hideg szél miatt azonban délután újra fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

 

