Megszabadulunk végre a mínusz fokoktól? Ilyen időjárásra lehet számítani

Szerdán sokfelé sűrű köd képződik, csak a délnyugati határ közelében lehet néhol szakadozottabb a felhőzet. Helyenként gyenge ónos csapadék, szállingózó hó vagy zúzmara is kialakulhat. A minimumok mínusz 7, a maximumok plusz 2 fok körül alakulnak.
Makacs ködfoltok és borult ég jellemzi a napot csütörtökön, napsütés leginkább a délnyugati országrészben lehet. Időnként előfordulhat ónos ködszitálás vagy gyenge hószállingózás. A csúcshőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 fok között várható, továbbra is északkeleten a leghidegebb.
Pénteken lényeges változás nem várható: marad a párás, ködös, borongós idő. Helyenként ónos szitálás vagy gyenge eső fordulhat elő. A hőmérséklet plusz 2 fok körül alakul - írja a Köpönyeg előrejelzése.
Éjszaka pára és köd képződik, napközben viszont többfelé felszakadozhat a felhőzet a hétvége első felében, szombaton. Északkeleten kisebb havazás kialakulhat. Hajnalban –5 és 0, kora délután –2 és +7 fok közötti értékekre lehet számítani.
