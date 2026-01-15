Befejeződött a NASA evakuációja: visszatért a beteg asztronauta a Földre

Egy beteg űrhajós három társával együtt csütörtökön visszatért a Földre, ezzel több mint egy hónappal korábban befejezve küldetésüket a Nemzetközi Űrállomáson. Ez volt az első alkalom, hogy a NASA egészségügyi okokból rövidített meg egy űrbéli küldetést.
A SpaceX a kapszulát az helyi idő szerint az éjszaka közepén irányította a Csendes-óceánba, San Diego közelébe, kevesebb mint 11 órával azután, hogy az űrhajósok elhagyták a Nemzetközi Űrállomás fedélzetét.
Olyan jó újra itthon lenni.
- mondta Zena Cardman NASA-űrhajós, a kapszula parancsnoka.
Mindez váratlan lezárása volt az augusztusban indult küldetésnek, amely után most az űrállomás fedélzetén mindössze egy amerikai és két orosz űrhajós maradt. A NASA és a SpaceX ennek fényében közölte, hogy megpróbálják előrehozni egy új, négyfős legénység indítását, amely jelenleg február közepére van kitűzve.
Cardman és a NASA űrhajósa, Mike Fincke mellett a visszatérésben részt vett Japán részéről Kimiya Yui, valamint Oroszország képviseletében Oleg Platonov is. A hatóságok az orvosi adatvédelemre hivatkozva nem nevezték meg azt az űrhajóst, akinél a múlt héten egészségügyi probléma lépett fel, és azt sem árulták el, mi történt. Bár az űrhajós állapota stabil volt, a NASA szerette volna a lehető leghamarabb visszahozni a Földre, hogy megfelelő ellátásban és diagnosztikai vizsgálatokban részesülhessen.
A belépés a légkörbe és a vízre szállás nem igényelt semmilyen különleges módosítást vagy intézkedést. A NASA közlése szerint az űrhajósok egy helyi kórházban részletesebb orvosi vizsgálatokon esnek át, mielőtt a houstoni bázisukra repülnének.
Az űrügynökség az elmúlt hét során többször hangsúlyozta, hogy nem vészhelyzetről volt szó. Az űrhajós január 7-én betegedett vagy sérült meg, ami miatt a NASA lemondta a Cardman és Fincke által másnapra tervezett űrsétát, és végül a küldetés idő előtti befejezéséhez vezetett - írta az AP News.
