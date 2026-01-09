Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Bekövetkezett, amitől mindenki rettegett: a történelem során először evakuálni kellett a NASA-nak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 19:00
Lemondták a Nemzetközi Űrállomás legénységének tervezett űrsétáját csütörtökön az egyik űrhajóst érintő egészségügyi probléma miatt. A NASA a biztonságos visszatérés lépéseit a következő 48 órában dolgozza ki.

A NASA nemrég bejelentette, hogy a történelem során először evakuálják a Nemzetközi Űrállomás legénységét. Jared Isaacman, a NASA igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Crew-11 nem folytatja küldetését a februárra tervezett visszatérési dátumig, és a biztonságos visszatérés lépéseit a következő 48 órában dolgozzák ki.

A NASA evakuál az űrállomásán
A NASA evakuálásra kényszerült
Illusztráció Fotó: Vadim Sadovski /  Shutterstock 

„Arra a döntésre jutottam, hogy az űrhajósaink érdekében a Crew-11 a tervezett indulás előtt visszatér”

 – árulta el Isaacman.

A NASA már az űrsétát is lemondta

A bejelentés kevesebb mint egy nappal azután érkezett, hogy a NASA csütörtökön lemondta az űrsétáját egy egészségügyi probléma miatt, a tisztviselők azt mondták, hogy a biztonság érdekében, az óvatosság kedvéért jártak el a legénység egyik tagja miatt.

A 11-es legénység négy űrhajósból áll: a NASA Zena Cardman és Mike Fincke űrhajósai, Kimiya Yui japán űrhajós, valamint Oleg Platonov orosz űrhajós. A csoporthoz nemrég csatlakozott Koichi Wakata japán űrhajós és Chris Williams, a NASA űrhajósa, akik 2025 novemberében érkeztek az állomásra egy orosz Szojuz űrhajóval.

Isaacman azt mondta, hogy Williams az űrállomáson marad a Szojuz legénységével, hogy fenntartsa Amerika űrbeli jelenlétét.

Bár az egészségügyi problémával küzdő űrhajós kilétét nem hozták nyilvánosságra, a NASA vezető orvosi tisztviselője, Dr. James Polk azt mondta, hogy az űrhajós nincs közvetlen veszélyben, és a legénység többi tagja gondoskodik róla visszatéréséig. A NASA tisztviselői megjegyezték, hogy a beteg űrhajós visszatéréséig semmilyen különleges óvintézkedésre nem lesz szükség a biztonságuk megőrzése érdekében, és állapotukat „stabilnak” nevezték, amíg az evakuálási tervet véglegesítik. 

A NASA-nak még soha nem kellett űrhajósokat hazavinnie egészségügyi okokból, de minden ISS-küldetésbe terveztek egy evakuálási tervet, a legénység visszatérésére szolgáló járműveket pedig készenlétben tartják. Dr. Polk hangsúlyozta, hogy az űrhajós nincs közvetlen veszélyben, ami arra kényszerítené a NASA-t, hogy fontolja meg az evakuálás gyorsítását egy nem biztonságos repülési időszakban - írja a Daily Mail.

 

 

