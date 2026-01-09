Vészhelyzet az űrben: a NASA evakuálja az űrhajósokat?

Ritka és komoly helyzet alakult ki a Nemzetközi Űrállomáson (ISS): a NASA egy eddig nem részletezett orvosi probléma miatt azt is fontolóra vette, hogy idő előtt hazahívja az egyik űrhajósát. Az amerikai űrügynökség hangsúlyozta, hogy az érintett asztronauta állapota jelenleg stabil.
A NASA szóvivője közleményben jelezte: a biztonság minden küldetés során elsődleges szempont, ezért minden lehetőséget mérlegelnek, beleértve a Crew-11 misszió esetleges korábbi lezárását is. Hozzátette, hogy ezekre a helyzetekre az űrhajósok és a földi irányítás is felkészülten reagál, további tájékoztatást pedig 24 órán belül ígértek.
A Crew-11 legénységét négy űrhajós alkotja: Zena Cardman és Mike Fincke amerikai asztronauták, Kimiya Yui japán űrhajós, valamint Oleg Platonov orosz kozmonauta. A NASA nem árulta el, hogy közülük ki érintett az orvosi problémában, arra hivatkozva, hogy az egészségügyi adatok védelme ezt nem teszi lehetővé.
A bejelentéssel egy időben a NASA törölte a csütörtökre tervezett, 6,5 órás űrsétát is, amelyet Fincke és Cardman hajtott volna végre az ISS külső berendezéseinek felszerelése érdekében. Az űrséták halasztása ritka, de nem példa nélküli: korábban idegprobléma, illetve űrruha-kényelmetlenség miatt is történt már hasonló döntés.
A Nemzetközi Űrállomáson minden küldetés során rendelkezésre áll evakuációs kapacitás, és dokkolt visszatérő űrkapszulák várakoznak arra az esetre, ha sürgős hazautazásra lenne szükség. Ugyanakkor a NASA történetében eddig még nem fordult elő, hogy orvosi okból idő előtt hazahívtak volna egy űrhajóst.
A Crew-11 2025. augusztus 1-jén érkezett az ISS-re, és a tervek szerint február végén térnének vissza a Földre, miután megérkezik a következő legénység. Az űrállomáson folyamatos emberi jelenlétre van szükség, mivel a karbantartási, kutatási és biztonsági feladatokat teljes mértékben nem lehet automatizálni. A NASA közlése szerint a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik, és szükség esetén azonnali intézkedéseket hoznak, értesült a Daily Mail.
