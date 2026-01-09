Vészhelyzet az űrben: a NASA evakuálja az űrhajósokat?

Ritka és komoly helyzet alakult ki a Nemzetközi Űrállomáson (ISS): a NASA egy eddig nem részletezett orvosi probléma miatt azt is fontolóra vette, hogy idő előtt hazahívja az egyik űrhajósát. Az amerikai űrügynökség hangsúlyozta, hogy az érintett asztronauta állapota jelenleg stabil.

Intézkedik a NASA, baj van a Nemzetközi Űrállomáson.

Fotó: Northfoto

A NASA űrhajósai veszélyben

A NASA szóvivője közleményben jelezte: a biztonság minden küldetés során elsődleges szempont, ezért minden lehetőséget mérlegelnek, beleértve a Crew-11 misszió esetleges korábbi lezárását is. Hozzátette, hogy ezekre a helyzetekre az űrhajósok és a földi irányítás is felkészülten reagál, további tájékoztatást pedig 24 órán belül ígértek.

A Crew-11 legénységét négy űrhajós alkotja: Zena Cardman és Mike Fincke amerikai asztronauták, Kimiya Yui japán űrhajós, valamint Oleg Platonov orosz kozmonauta. A NASA nem árulta el, hogy közülük ki érintett az orvosi problémában, arra hivatkozva, hogy az egészségügyi adatok védelme ezt nem teszi lehetővé.

A bejelentéssel egy időben a NASA törölte a csütörtökre tervezett, 6,5 órás űrsétát is, amelyet Fincke és Cardman hajtott volna végre az ISS külső berendezéseinek felszerelése érdekében. Az űrséták halasztása ritka, de nem példa nélküli: korábban idegprobléma, illetve űrruha-kényelmetlenség miatt is történt már hasonló döntés.

A Nemzetközi Űrállomáson minden küldetés során rendelkezésre áll evakuációs kapacitás, és dokkolt visszatérő űrkapszulák várakoznak arra az esetre, ha sürgős hazautazásra lenne szükség. Ugyanakkor a NASA történetében eddig még nem fordult elő, hogy orvosi okból idő előtt hazahívtak volna egy űrhajóst.