Tél tábornok nem teszi le a fegyvert: Brutálisan fagyos reggelek és szürke nappalok jönnek

A tél nem enged: a következő napok időjárása továbbra sem hoz enyhülést, sőt több helyen kifejezetten zord körülményekre kell készülni. A január második felére jellemző hideg, párás és szürke idő marad velünk, miközben a hajnali fagyok sokakat próbára tehetnek.
Szerdán az ország nagy részén borongós, szürke időre számíthatunk. Az Alföldön párás, helyenként ködös lehet a levegő, míg nyugaton nagyobb eséllyel bukkanhat elő rövid időre a nap. A hideg egész nap érezteti hatását: a hőmérséklet többnyire fagypont alatt marad, reggel pedig kemény mínuszokkal indul a nap. A legalacsonyabb értékek -8 fokig is lesüllyedhetnek, míg napközben legfeljebb 0 fok körüli csúcsértékek várhatók. A szél gyenge marad, így a hideg levegő tartós maradhat.
Csütörtökön sem számíthatunk jelentős változásra. Rétegfelhők és köd határozhatják meg az időjárást, elszórtan gyenge hószállingózás is előfordulhat. A hajnali órákban akár -10 fok körüli hideg is kialakulhat, különösen a fagyzugos területeken. Napközben lassú enyhülés kezdődik, de a hőmérséklet legfeljebb megközelíti a 0 fokot, tartós felmelegedésre továbbra sincs kilátás.
A Köpönyeg előrejelzése szerint tehát érdemes rétegesen öltözködni, és felkészülni a csúszós, fagyos reggelekre, mert a tél egyelőre nem engedi ki kezéből az ország időjárását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.