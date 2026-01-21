Tél tábornok nem teszi le a fegyvert: Brutálisan fagyos reggelek és szürke nappalok jönnek

A tél nem enged: a következő napok időjárása továbbra sem hoz enyhülést, sőt több helyen kifejezetten zord körülményekre kell készülni. A január második felére jellemző hideg, párás és szürke idő marad velünk, miközben a hajnali fagyok sokakat próbára tehetnek.

Az időjárás senkinek sem kedvez túlzottan.

Fotó: Köpönyeg.hu

Az időjárás hideg, de kiszámítható marad

Szerdán az ország nagy részén borongós, szürke időre számíthatunk. Az Alföldön párás, helyenként ködös lehet a levegő, míg nyugaton nagyobb eséllyel bukkanhat elő rövid időre a nap. A hideg egész nap érezteti hatását: a hőmérséklet többnyire fagypont alatt marad, reggel pedig kemény mínuszokkal indul a nap. A legalacsonyabb értékek -8 fokig is lesüllyedhetnek, míg napközben legfeljebb 0 fok körüli csúcsértékek várhatók. A szél gyenge marad, így a hideg levegő tartós maradhat.

Csütörtökön sem számíthatunk jelentős változásra. Rétegfelhők és köd határozhatják meg az időjárást, elszórtan gyenge hószállingózás is előfordulhat. A hajnali órákban akár -10 fok körüli hideg is kialakulhat, különösen a fagyzugos területeken. Napközben lassú enyhülés kezdődik, de a hőmérséklet legfeljebb megközelíti a 0 fokot, tartós felmelegedésre továbbra sincs kilátás.