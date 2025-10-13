Hidegfront jön: innentől kezdve reggel már fagy lesz

Az új hét időjárása már igazi őszi arcát mutatja — a gyenge hidegfront hatására több helyen is fagyos reggelekre ébredhetünk. Az időjárás hét közepén tovább hűl, a reggeli hőmérséklet akár -2 fokig is süllyedhet.
Hétfő: Észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Élénk marad a szél. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Kedd: Délelőtt erősen, délután változóan felhős lesz az ég. Csak néhol fordul elő kisebb eső, zápor. Csökken a hőmérséklet: reggel 5, délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk.
Szerda: Napos, gomolyfelhős időre van kilátás, keleten több napsütéssel. Elszórtan lehet zápor. Hideg lesz a reggel: -2 és +6 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 11 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk.
Csütörtök: Többórás napsütés valószínű, csapadék nélkül. Reggel -2 és +5, délután 13 és 17 fok között alakulhat a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.
