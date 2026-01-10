Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
A havazás a hétvégén is velünk marad: szeles időjárásra számíthatunk

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 06:30
Jobb, ha felkészülünk. Az időjárás hétvégén is pusztító hideget hoz magával.

A tél igazi arca mutatkozik meg a hétvégén is: borult ég, fagyos levegő és helyenként havazás is beleszólhat a szabadtéri tervekbe. Tehát továbbra sem szabadulunk a szélsőséges téli időjárástól.

Az időjárás nem kímél minket.
Fotó: Köpönyeg.hu

A brutális hideg mellé erős szeles időjárásra készülhetünk

Szombaton országszerte erősen felhős, borult időjárásra számíthatunk. Több helyen zúzmarás ködfoltok alakulhatnak ki, amelyek akár tartósan is megmaradhatnak, rontva a látási viszonyokat. A Köpönyeg előrejelzése szerint elsősorban estétől, észak felől kisebb havazás, hózápor vagy hószállingózás is előfordulhat. A hőmérséklet délután is fagypont alatt marad, nagyjából mínusz 4 fok körüli értékeket mérhetünk, reggel pedig többfelé kemény fagyra kell készülni.

Vasárnap tovább fokozódik a télies időjárás. Az élénk, helyenként erős északnyugati szél hatására a Dunántúlon csökkenhet a felhőzet, ugyanakkor a Duna–Tisza közén borongós marad az ég. Egy összeáramlási zóna mentén sokfelé havazhat, a szél pedig több térségben hófúvásokat is okozhat. A hideg nem enyhül: reggel akár mínusz 10 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, délután pedig mínusz 5 fok körüli maximumok várhatók. A vasárnapi időjárás így nemcsak kellemetlen, hanem közlekedési szempontból is figyelmet igényel, fontos, hogy odafigyeljünk a katasztrófavédelem tájékoztatására. 

 

