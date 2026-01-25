Borult ég, eső és párás levegő – ilyen lesz az időjárás

Az előttünk álló napokban nem a napsütésé lesz a főszerep. A télies, nyirkos időjárás több térségben is megnehezítheti a szabadtéri programokat, miközben a hőmérséklet sem mutat jelentősebb emelkedést. A részletek azonban tartogatnak meglepetéseket.

Havas helyett esős lesz az időjárás.

Fotó: Köpönyeg.hu

Zord időjárás

A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap borult, párás levegő határozza meg a napot, sokfelé ködfoltokkal. A napsütés inkább csak a déli országrészben bukkanhat fel rövid időre, máshol egész nap szürke maradhat az ég. Késő délutántól délnyugat felől több helyen esőre kell számítani, ami tovább fokozza a nyirkos érzetet. A szél többnyire mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet pedig nagyjából 6 fok körül alakul.

Hétfőn sem várható jelentős javulás az időjárásban. Az ég erősen felhős lesz, csapadék elsősorban keleten és a nyugati tájakon fordulhat elő, többnyire eső formájában. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, helyenként megerősödik, ami tovább ronthatja a hőérzetet. A hőmérséklet napközben 5-6 fokig emelkedik, így továbbra is igazi téli, komor időjárásra kell felkészülni.