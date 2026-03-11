Szijjártó Péter megerősítette: folytatódik a mentőakció

"A kormány két újabb mentesítő járatot indít csütörtökön Ománból és Szaúd-Arábiából, amelyekkel olyan magyarokat szállítanak haza, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt" – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Nagy bejelentést tett Szijjártó Péter / Fotó: Bodnár Boglárka

Ezt mondta el Szijjártó Péter

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy továbbra is tombol a háború a térségben, Irán továbbra is rakéták és drónok tucatjaival, százaival támadja az arab országokat.

Eddig összesen tizenegy mentesítő járattal hoztuk haza az ott rekedt magyar állampolgárokat. És ezen a tizenegy mentesítő járaton összesen 1160 embert hoztunk el, közöttük 1049 magyarnak segítettük a hazatérését, emellett pedig tucatnyi más ország állampolgárait hoztuk el

- tudatta.

Tehát a tegnapi nappal immár ezer fölé emelkedett a hazahozott magyar állampolgárok száma a közel-keleti térségből

- folytatta.

És bár a légtérzárakat részlegesen feloldották, és most már Dubaj és Budapest között is van napi két menetrend szerinti járat, még a mai napon két újabb mentesítő járatot indítunk, amelyek a holnapi napon Maszkatból, Omán fővárosából és Rijádból, Szaúd-Arábiából hozzák haza a Kuvaitban, Katarban, Szaúd-Arábiában, Ománban és Dubajban rekedt magyarokat, mindazokat, akik vállalják, hogy általunk szervezett vagy általunk segített módon autóbusszal, vagy más szárazföldi közlekedéssel eljutnak ebbe a két városba

- tette hozzá.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ezen két mentesítő járat kapacitása összesen 180 fő, és jelenleg 120 jelentkezőnél tartanak.

Tehát arra szeretnék biztatni mindenkit, aki a mentesítő járatainkat szeretné még igénybe venni, hogy jelentkezzenek. A mentesítő járatok holnap reggel, délelőtt indulnak majd helyi idő szerint vissza Budapestre

- emelte ki.



