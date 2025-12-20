Időjárás: Ez vár ránk hétvégén, nem szabadulunk a szürke időjárástól

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 06:30
Advent utolsó hétvégéjén sincs kilátás se hóra, se napfényre. Az időjárás még nincs karácsonyi hangulatban.

Az időjárás nem engedi előbújni a napot, viszont hóra sem kell számítani. Az elkövetkezendő napokban folytatódik a borús, szürke időjárás.

Illusztráció: Pixabay

Az időjárást nem érte utol a karácsony hangulata

Szombaton nyirkos, többnyire borult idő ígérkezik, sokfelé tartós köddel, a felhőzet csak kevés helyen vékonyodhat el rövid időre. Elszórtan szitálás, gyenge eső várható, éjszaka helyenként ónos szitálás is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge, legfeljebb mérsékelt lesz. A maximumok 2–12 fok között alakulnak.

Vasárnap, aranyvasárnapon sem változik érdemben az időjárás: szürke, párás, ködös időre számíthatunk, időnként szitálással, néhol ónos szitálással. A keleti, délkeleti szél egyes körzetekben megélénkülhet. Kora délutánra 1 és 9 fok közé melegszik a levegő, a Dél-Alföldön lehet a legenyhébb.

Hétfőn túlnyomóan felhős, párás idő valószínű, helyenként ködfoltokkal és szitálással, esetleg ónos szitálással. Az Alföldön ugyanakkor továbbra is lehetnek felszakadozások a felhőzetben. A keleti, délkeleti szél több helyen élénkebbé válhat. Délután 3–9 fok várható.

Kedden az Alföldön szakadozottabbá válhat a felhőzet, másutt marad a borult idő. A keleti, délkeleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul – írja a Köpönyeg.hu.

 

