Közeledik a tavasz? Vasárnapig fokozatosan nő a hőmérséklet

Már szinte tűkön ül mindenki: mikor lesz végre jobb idő és mikor lehet ledobni magunkról a több réteg ruhát? Sajnos ezt még ez a hétvége nem fogja elhozni, azonban jóval enyhébb időjárásban lesz részünk, mint amit az elmúlt hetekben tapasztaltunk. A hétvégén ugyan marad a párás, borús idő, de a hőmérséklet akár 6 fok felé is emelkedhet, ami valljuk be: jól fog esni az erős mínuszok után.

Enyhébb időjárást hoz január utolsó hétvégéje

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Szombaton jellemzően erősen felhős vagy borult idő valószínű rövidebb felszakadozásokkal, de a dél-alföldiek örülhetnek, mert hosszabb időre kisüthet a nap környezetükben.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0, +6 fok között alakul, de a szelesebb vagy naposabb tájakon néhány fokkal melegebb is lehet.

A hétvége végre elhozza a mindenki által várt enyhébb időjárást

Szombaton tehát borongós, foltokban ködös időre számíthatunk. Eleinte elszórtan, délutántól egyre több helyen lehet vegyes csapadék, nagyrészt eső, de keleten ónos eső is várható. A keleti szél néha megélénkülhet. Egyes tájakon azonban a fagy megmaradhat.

Vasárnap marad a borús, párás, foltokban ködös idő, inkább csak délen bukkan elő a nap. Délnyugat felől többfelé ered el az eső. +6 fok köré enyhül az idő.