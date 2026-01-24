Közeledik a tavasz? Vasárnapig fokozatosan nő a hőmérséklet

Már szinte tűkön ül mindenki: mikor lesz végre jobb idő és mikor lehet ledobni magunkról a több réteg ruhát? Sajnos ezt még ez a hétvége nem fogja elhozni, azonban jóval enyhébb időjárásban lesz részünk, mint amit az elmúlt hetekben tapasztaltunk. A hétvégén ugyan marad a párás, borús idő, de a hőmérséklet akár 6 fok felé is emelkedhet, ami valljuk be: jól fog esni az erős mínuszok után.
Szombaton jellemzően erősen felhős vagy borult idő valószínű rövidebb felszakadozásokkal, de a dél-alföldiek örülhetnek, mert hosszabb időre kisüthet a nap környezetükben.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0, +6 fok között alakul, de a szelesebb vagy naposabb tájakon néhány fokkal melegebb is lehet.
Szombaton tehát borongós, foltokban ködös időre számíthatunk. Eleinte elszórtan, délutántól egyre több helyen lehet vegyes csapadék, nagyrészt eső, de keleten ónos eső is várható. A keleti szél néha megélénkülhet. Egyes tájakon azonban a fagy megmaradhat.
Vasárnap marad a borús, párás, foltokban ködös idő, inkább csak délen bukkan elő a nap. Délnyugat felől többfelé ered el az eső. +6 fok köré enyhül az idő.
