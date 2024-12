Elképesztő az, ami ránk vár: szuper napvihar csaphat le a Földre

Rádiókimaradások, akadozó GPS-jelerősség, súlyosabb esetben pedig akár komolyabb áramellátási gondok is felléphetnek, ha egy brutális napvihar hatására, melyek 2025 második feléig biztosan velünk maradnak, ám erejük nőttön nő. Ha ez nem lenne elég, még egy kegyetlen erejű szuper napkitörés is elérheti a Földet.

Egy komolyabb napvihar esetén, akár súlyos fennakadásokra is lehet számítani Fotó: pexels.com

Egy napvihar egyszer már lebénította a Földet

A napkitörések komoly veszélyt jelenthetnek a modern technológiára nézve, hogy akár a mindennapjainkra is komoly hatással lehetnek. Bár ma teljesen természetes, hogy minden család otthonában van áram, és, hogy a GPS segítségével bárhová el lehet jutni, ám ha egy komolyabb napkitörés eléri Földünket, ez lehet, hogy nem lesz ilyen magától értetődő. A tudósok kutatásai szerint a Nap ciklusához képest az elmúlt időszakban szokatlanul magas naptevékenységet mutat, ami a ciklus végéhez közeledve egyre csak fokozódik. Így a tudósok számításai szerint egészen 2025-ig még biztosan velünk maradnak a rettegett napkitörések. Ha ez nem lenne éppen elég, a Science magazinban publikált tanulmány kimutatta, hogy bizony alábecsülhetjük a napkitörések gyakoriságát és hevességét. Egy korábbi kutatás úgy számította, hogy a szuper napkitörések átlagosan csak minden 1000-10.000 évben történnek, de az új tanulmány számításai szerint ennél sokkal gyakrabban. A kutatók most úgy vélik, hogy egy napszerű csillag körülbelül 100 évente egyszer produkál egy szuper napvihart, így már jobb, ha most felkészülünk rá. Bár a tudósok azt is hozzáteszik, hogy a mágneses mező véd minket a súlyos sugárzástól, a tanulmány szerzői arra figyelmeztetnek, hogy egy-egy extrém heves napkitörésnek bizony súlyos hatásai lehetnek a földi életre.

A szuper napkitörés során brutális energia szabadul fel Fotó: Elena11

Az utóbbi 200 év egyik leghevesebb Földet érő napvihara 1859-ben történt, amikor egész Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is teljesen összeomlott a távírókészülék hálózat. Ez a napvihar csak 1/100-a volt annak az energiának, ami egy szuper napkitörés során felszabadulhat.

Mivel a szuper napkitörések akár az egész világra nézve is súlyos veszélyeket rejtenek a tudósok olyan missziókat indítanak útjukra, melyek segíthetnek egy korai riasztási rendszer kiépítésében.