Elszabadulhat a káosz: óriási napfolt fordult a Föld felé, katasztrófa közeleg

A Marson kutatást végző Perseverance rover fényképezte le a Napot, és ekkor derült ki, hogy hatalmas napfolthalmaz alakult ki. A csoport hossza körülbelül 180 ezer kilométer, és egy-egy tagjának mérete nagyobb, mint az egész Föld. A napfoltcsoport összességében majdnem akkora, mint az 1859-ben lezajló Carrington-eseményt elindító hatalmas napfolt. Az AR 4294-4296 jelű rendszer minden bizonnyal képes is lenne egy ugyanolyan erejű geomágneses vihart, illetve kitörést generálni, aminek a Földet elérő hatása a mai világban jelentős problémákat okozhatna.
Az előzetes mérések alapján a napfolt és a kitörések nagy mennyiségű elektromágneses sugárzást hoznak létre, ami a Föld légkörét elérve ionizáló hatást fejt ki. A geomágneses vihar hatásai: ez az emberek egészségére nem veszélyes, azonban rádiójel-kimaradásokat okoz, megzavarhatja a műholdak működését, az internetet, a GPS-rendszereket.
"Az űrviharok hatása a mai, technológiára épülő, földi civilizációra nézve nagyon nagy, ugyanis az űrvihar mikroáramokat gerjeszt, ezek
a mikroáramok pedig kárt okoznak a chipekben, így a repülőktől kezdve a bankrendszerekig minden, ami chipekkel működik, gyakorlatilag tönkremehet"
- mondta el egy korábbi interjúban a Rakéta.hu-nak Erdélyi Róbert, a Sheffieldi Egyetem Napfizikai és Űrplazma Kutatóközpontjának vezetője - "Eddig szerencsénk volt, hogy egy nagyobb űrvihar nem találta el a Földet az utóbbi időkben, de ha a Carrington-fler ma alakulna ki, akkor a becslések szerint
akár kettőtől tíz évig nem lenne áram a Földnek azon régiójában, ahol magasan fejlett technikai infrastruktúrára épülő berendezkedés van."
Az óriási napfoltcsoport a Napon jelenleg csendesen viselkedik, és a szakértők szerint nem fog extrém napvihart okozni a Live Science beszámolója alapján. A napfolt azonban előbb-utóbb visszatérhet, és újból a Föld felé fordulhat, amennyiben nem történik nagyobb erejű kitörés időközben. Erre (az AR 4294-4296 újbóli Föld felé fordulására) valamikor karácsony környékén számíthatunk.
