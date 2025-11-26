A NASA kutatói sokkot kaptak: hátborzongató felvétel bizonyítja a titokzatos anyag létezését

Átütő megfigyelést tettek a kutatók: először sikerült olyan közvetlen bizonyítékot rögzíteniük, amely a sötét anyag létezésére utal. A NASA Fermi teleszkópjával készült adatok szerint egy hatalmas, „halo-szerű” gamma-sugárzási régió veszi körbe a Tejútrendszert éppen ott, ahol a szakértők szerint a legtöbb sötét anyag összegyűlhet.

Milyen lehet valójában a sötét anyag?

A sötét anyag rejtélye

Az eredmény a Tokiói Egyetem professzora, Tomonori Totani nevéhez köthető, aki 15 évnyi Fermi-adatot elemzett. Szerinte ez az első alkalom, hogy az emberiség „láthatja” a sötét anyagot. Azt a megfoghatatlan anyagot, amely a világegyetem mintegy 27 százalékát alkotja.

A gamma-sugárzás eddig ismert forrása a galaxis közepén található GC-excess volt, ám ez a most megfigyelt halo-jel jóval kiterjedtebb, és energiája tízszer nagyobb. A tudósok azt feltételezik, hogy a jelenséget a WIMP-ek (gyengén kölcsönható, nagy tömegű részecskék) ütközése okozhatja. Ezek a sötét anyag elméleti részecskéi, amelyek normál anyaggal alig lépnek kölcsönhatásba, ám ütközéskor gamma-fotonokat bocsáthatnak ki.

Totani szerint a halo-szerű gamma-sugárzás éppen olyan, amilyet két sötét anyag-részecske ütközésekor várni lehet. Ráadásul a jel pontosan abból a térségből érkezik, ahol a korábbi modellek a legtöbb sötét anyagot jósolták.

A felfedezés azonban megosztotta a tudományos közösséget. Dr. Moorts Muru, a német Leibniz Asztrofizikai Intézet kutatója szerint a jel „erős érv” lehet a sötét anyag létezése mellett, hiszen ilyen energiájú sugárzást ismert csillagászati objektumok nem produkálnak.

Mások viszont óvatosságra intenek. Joe Silk professzor, a Johns Hopkins Egyetem sötét anyag-kutatója szerint túl korai definitív bizonyítékként kezelni az eredményt. Szerinte a jel akár a Tejútrendszer központi fekete lyukának ősi, erőszakos kitöréséből is származhat, amely létrehozta a híres Fermi-buborékokat.

A vizsgálat eredményeit a Journal of Cosmology and Astroparticle Physics közölte. Totani hangsúlyozza: további megfigyelésekre van szükség. Ha más, sötét anyagban gazdag régiók, például közeli törpegalaxisok, hasonló gamma-sugárzási mintázatot mutatnak, az valóban áttörést jelenthet.