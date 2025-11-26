Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A NASA kutatói sokkot kaptak: hátborzongató felvétel bizonyítja a titokzatos anyag létezését

sötét anyag
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 21:30
galaxisuniverzum
A tudósok erős bizonyítékot találtak. Kiderült, így néz ki a sötét anyag.

Átütő megfigyelést tettek a kutatók: először sikerült olyan közvetlen bizonyítékot rögzíteniük, amely a sötét anyag létezésére utal. A NASA Fermi teleszkópjával készült adatok szerint egy hatalmas, „halo-szerű” gamma-sugárzási régió veszi körbe a Tejútrendszert éppen ott, ahol a szakértők szerint a legtöbb sötét anyag összegyűlhet.

Milyen lehet valójában a sötét anyag?
Milyen lehet valójában a sötét anyag?
Fotó: Pexels

A sötét anyag rejtélye

Az eredmény a Tokiói Egyetem professzora, Tomonori Totani nevéhez köthető, aki 15 évnyi Fermi-adatot elemzett. Szerinte ez az első alkalom, hogy az emberiség „láthatja” a sötét anyagot. Azt a megfoghatatlan anyagot, amely a világegyetem mintegy 27 százalékát alkotja.

A gamma-sugárzás eddig ismert forrása a galaxis közepén található GC-excess volt, ám ez a most megfigyelt halo-jel jóval kiterjedtebb, és energiája tízszer nagyobb. A tudósok azt feltételezik, hogy a jelenséget a WIMP-ek (gyengén kölcsönható, nagy tömegű részecskék) ütközése okozhatja. Ezek a sötét anyag elméleti részecskéi, amelyek normál anyaggal alig lépnek kölcsönhatásba, ám ütközéskor gamma-fotonokat bocsáthatnak ki.  

Totani szerint a halo-szerű gamma-sugárzás éppen olyan, amilyet két sötét anyag-részecske ütközésekor várni lehet. Ráadásul a jel pontosan abból a térségből érkezik, ahol a korábbi modellek a legtöbb sötét anyagot jósolták.

A felfedezés azonban megosztotta a tudományos közösséget. Dr. Moorts Muru, a német Leibniz Asztrofizikai Intézet kutatója szerint a jel „erős érv” lehet a sötét anyag létezése mellett, hiszen ilyen energiájú sugárzást ismert csillagászati objektumok nem produkálnak.

Mások viszont óvatosságra intenek. Joe Silk professzor, a Johns Hopkins Egyetem sötét anyag-kutatója szerint túl korai definitív bizonyítékként kezelni az eredményt. Szerinte a jel akár a Tejútrendszer központi fekete lyukának ősi, erőszakos kitöréséből is származhat, amely létrehozta a híres Fermi-buborékokat.

A vizsgálat eredményeit a Journal of Cosmology and Astroparticle Physics közölte. Totani hangsúlyozza: további megfigyelésekre van szükség. Ha más, sötét anyagban gazdag régiók, például közeli törpegalaxisok, hasonló gamma-sugárzási mintázatot mutatnak, az valóban áttörést jelenthet. 

A professzor azonban bizakodó. Szerinte a jövő adatgyűjtése csak tovább erősítheti azt, hogy a Fermi teleszkóp valóban a sötét anyag első közvetlen „képét” rögzítette, írja a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu