Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rejtélyes piros foltokra lett figyelmes a NASA a világűrben - megérkezett a meglepő válasz

NASA
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 20:45
James Webb űrtávcsőfekete lyuk
A felfedezés még 2021-ben történt, azóta a kutatók a válaszokat keresték. A rejtélyes piros foltok kilétére most fény derült.

Rejtélyes piros foltokat fedezett fel a NASA a James Webb Űrtávcsövön keresztül néhány évvel ezelőtt. Azóta folyamatosan keresik a válaszokat, és most úgy tűnik, hogy sikerült megfejteni a titkot.

A rejtélyes piros foltok sokkal régebbről származnak, mint amire számítottak a tudósok
A rejtélyes piros foltok sokkal régebbről származnak, mint amire számítottak a tudósok
Fotó: NASA Hubble Space Telescope

Rejtélyes piros foltok lepték el az univerzumot

A tudósok végre rájöttek, hogy mik azok a titokzatos „kis piros pontok”, amelyek az egész univerzumban elterjedtek, és amelyekre 2021 végén figyeltek fel. Az azóta eltelt években ezek a pontok rejtélyt jelentettek a kutatók számára.  A kétség csak fokozódott, amikor a kutatók rájöttek, hogy a piros pontok az univerzum kezdetének közeléből származnak, amikor az még csak néhány száz millió éves volt.  

Most a kutatók úgy vélik, hogy megvan a magyarázat: a piros pöttyök nem mások, mint ionizált gázból álló gubók, amelyek mögött az univerzum legerősebb erői rejtőznek, a fiatal fekete lyukak. Ezek a valaha talált legkisebb fekete lyukak közé tartoznak.

A kis piros pontok fiatal fekete lyukak, amelyek tömege százszor kisebb, mint korábban hitték, és gázbuborékba burkolózva fogyasztják azt, hogy nagyobbakká váljanak. Ez a folyamat hatalmas hőt generál, amely átragyog a buborékból. Ez a buborékból áthatoló sugárzás adja a kis pontok egyedi vörös színét

– mondta Darach Watson, aki segített vezetni a kutatást. 

A kutatás eredményeit a Nature folyóiratban tették közzé - írja az Independent

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu