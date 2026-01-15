Rejtélyes piros foltokra lett figyelmes a NASA a világűrben - megérkezett a meglepő válasz

Rejtélyes piros foltokat fedezett fel a NASA a James Webb Űrtávcsövön keresztül néhány évvel ezelőtt. Azóta folyamatosan keresik a válaszokat, és most úgy tűnik, hogy sikerült megfejteni a titkot.

A rejtélyes piros foltok sokkal régebbről származnak, mint amire számítottak a tudósok

Fotó: NASA Hubble Space Telescope

Rejtélyes piros foltok lepték el az univerzumot

A tudósok végre rájöttek, hogy mik azok a titokzatos „kis piros pontok”, amelyek az egész univerzumban elterjedtek, és amelyekre 2021 végén figyeltek fel. Az azóta eltelt években ezek a pontok rejtélyt jelentettek a kutatók számára. A kétség csak fokozódott, amikor a kutatók rájöttek, hogy a piros pontok az univerzum kezdetének közeléből származnak, amikor az még csak néhány száz millió éves volt.

Most a kutatók úgy vélik, hogy megvan a magyarázat: a piros pöttyök nem mások, mint ionizált gázból álló gubók, amelyek mögött az univerzum legerősebb erői rejtőznek, a fiatal fekete lyukak. Ezek a valaha talált legkisebb fekete lyukak közé tartoznak.

A kis piros pontok fiatal fekete lyukak, amelyek tömege százszor kisebb, mint korábban hitték, és gázbuborékba burkolózva fogyasztják azt, hogy nagyobbakká váljanak. Ez a folyamat hatalmas hőt generál, amely átragyog a buborékból. Ez a buborékból áthatoló sugárzás adja a kis pontok egyedi vörös színét

– mondta Darach Watson, aki segített vezetni a kutatást.

A kutatás eredményeit a Nature folyóiratban tették közzé - írja az Independent.