Itt a végső visszaszámlálás? Megvan a nap, amikor felébred a Tejútrendszer fekete szíve

A Tejútrendszer szívében egy óriási, alvó szörnyeteg pihen: a Sagittarius A* néven ismert szupermasszív fekete lyuk, amely 4,3 milliószor nagyobb tömegű a Napnál, és átmérője mintegy 24 millió kilométer. Bár jelenleg szinte teljesen nyugodt és "éhesen" szunnyad, a tudósok most úgy vélik, pontosan tudják, mikor fog újra felébredni.

Ez lehet a Tejútrendszer vége?

A fekete lyukak akkor válnak aktívvá, amikor hatalmas mennyiségű port és gázt kezdenek elnyelni környezetükből. Ez az úgynevezett akkréciós korongban forog, miközben elképesztő hő- és sugárzás keletkezik, amelyet a Földről is észlelhetünk. Ilyenkor a fekete lyuk "életre kel", és óriási energiakitörésekkel formálja át egész galaxisát.

A kutatók szerint Sagittarius A* következő nagy ébredése 2,4 milliárd év múlva várható, amikor a Tejútrendszer ütközni fog a közeli Kis Magellán-felhő nevű törpegalaxissal. A hatalmas ütközés során gáz és por áramlik majd a galaxis központjába, amely újra táplálni fogja a fekete lyukat. A tudósok szerint ez az esemény akár nyolcszorosára növelheti a fekete lyuk tömegét, és intenzív aktivitási időszakot indít el.

Dr. Nathalie Degenaar, az Amszterdami Egyetem kutatója szerint:

A fekete lyuk felizzó anyaga több millió fokra melegszik, és nemcsak látható fényben, hanem röntgensugárzásban, infravörösben és ultraibolyában is sugározni fog.

Emellett hatalmas plazmanyalábokat – úgynevezett jeteket – lövellhet ki, amelyek fénysebesség közeli sebességgel törnek át a világűrön. A tudósok szerint mindez a Földre nem jelent közvetlen veszélyt: bolygónkat több tízezer fényévnyi por és gáz védi majd a sugárzástól. Bár a kozmikus tűzijáték félelmetesnek tűnhet, valójában csak a csillagászok lesznek képesek igazán megfigyelni.

A Sagittarius A* azonban nemcsak a jövőben, hanem már a múltban is formálta galaxisunkat. A kutatások szerint egykori kitörései hozták létre a ma is látható Fermi-buborékokat, amelyek több tízezer fényévnyire nyúlnak ki a Tejútrendszer síkjából. A tudósok úgy vélik, hogy a galaxis fejlődése és a központi fekete lyuk aktivitása szorosan összefügg: a Sagittarius A* ébredése nemcsak gigantikus kozmikus látványosságot hoz majd, hanem alapvetően formálja a Tejútrendszer jövőjét is, derül ki a Daily Mail cikkéből.