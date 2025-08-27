Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Itt a végső visszaszámlálás? Megvan a nap, amikor felébred a Tejútrendszer fekete szíve

fekete lyuk
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 06:30
tejútrendszerbolygó
A kutatókat is sokkolta az, ami most kiderült.

A Tejútrendszer szívében egy óriási, alvó szörnyeteg pihen: a Sagittarius A* néven ismert szupermasszív fekete lyuk, amely 4,3 milliószor nagyobb tömegű a Napnál, és átmérője mintegy 24 millió kilométer. Bár jelenleg szinte teljesen nyugodt és "éhesen" szunnyad, a tudósok most úgy vélik, pontosan tudják, mikor fog újra felébredni.

Tejútrendszer
Ez lehet a Tejútrendszer vége?
Fotó: Shutterstock/ buradaki

A fekete lyukak akkor válnak aktívvá, amikor hatalmas mennyiségű port és gázt kezdenek elnyelni környezetükből. Ez az úgynevezett akkréciós korongban forog, miközben elképesztő hő- és sugárzás keletkezik, amelyet a Földről is észlelhetünk. Ilyenkor a fekete lyuk "életre kel", és óriási energiakitörésekkel formálja át egész galaxisát. 

A kutatók szerint Sagittarius A* következő nagy ébredése 2,4 milliárd év múlva várható, amikor a Tejútrendszer ütközni fog a közeli Kis Magellán-felhő nevű törpegalaxissal. A hatalmas ütközés során gáz és por áramlik majd a galaxis központjába, amely újra táplálni fogja a fekete lyukat. A tudósok szerint ez az esemény akár nyolcszorosára növelheti a fekete lyuk tömegét, és intenzív aktivitási időszakot indít el. 

Dr. Nathalie Degenaar, az Amszterdami Egyetem kutatója szerint: 

A fekete lyuk felizzó anyaga több millió fokra melegszik, és nemcsak látható fényben, hanem röntgensugárzásban, infravörösben és ultraibolyában is sugározni fog.

Emellett hatalmas plazmanyalábokat – úgynevezett jeteket – lövellhet ki, amelyek fénysebesség közeli sebességgel törnek át a világűrön. A tudósok szerint mindez a Földre nem jelent közvetlen veszélyt: bolygónkat több tízezer fényévnyi por és gáz védi majd a sugárzástól. Bár a kozmikus tűzijáték félelmetesnek tűnhet, valójában csak a csillagászok lesznek képesek igazán megfigyelni. 

A Sagittarius A* azonban nemcsak a jövőben, hanem már a múltban is formálta galaxisunkat. A kutatások szerint egykori kitörései hozták létre a ma is látható Fermi-buborékokat, amelyek több tízezer fényévnyire nyúlnak ki a Tejútrendszer síkjából. A tudósok úgy vélik, hogy a galaxis fejlődése és a központi fekete lyuk aktivitása szorosan összefügg: a Sagittarius A* ébredése nemcsak gigantikus kozmikus látványosságot hoz majd, hanem alapvetően formálja a Tejútrendszer jövőjét is, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
