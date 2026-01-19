Pokoli éjszaka: 18 ember meghalt és 300 ház veszett oda az erdőtüzek miatt

A hatóságok jelentése szerint legalább 18 ember halt meg a Közép- és Dél-Chilében tomboló erdőtüzekben. A lángok több ezer hektárnyi erdőt perzseltek fel, és több száz otthont pusztítottak el, miközben a dél-amerikai országot továbbra is hőhullám sújtja.

A chilei erdőtüzek áldozatainak száma még emelkedhet a hatóságok szerint. A lángok rengeteg otthont pusztítottak el Fotó: AFP

Az éj leple alatt csaptak le a lakosokra az erdőtüzek

Gabriel Boric chilei elnök katasztrófahelyzetet hirdetett az ország középső, Biobio régiójában és a szomszédos Ñuble régióban, mintegy 500 kilométerre Santiagótól, a fővárostól délre. A szükségállapot fokozottabb koordinációt tesz lehetővé a hadsereggel, hogy megfékezzék több mint két tucat aktív erdőtüzet, amelyek eddig 8500 hektáron pusztítottak el szinte mindent.

A Biobio régióban található, súlyosan sújtott Concepción városában tartott sajtótájékoztatón Boric támogatását és részvétét fejezte ki az áldozatoknak, de hozzátette, hogy a halálos áldozatokról, illetve a 300 megsemmisült házról szóló kezdeti jelentések száma várhatóan emelkedni fog. Eddig 50 000 embert evakuáltak.

Mint tudják, ezekben a vészhelyzetekben az elsődleges prioritás mindig a tűz megfékezése és eloltása. Viszont soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy emberi tragédiák is történnek itt, szenvednek a családok

- tette hozzá.

Közleménye azután érkezett, hogy a helyi hatóságok panaszt tettek, miszerint órákon át vártak a segítésre, de senki sem érkezett.

A tűzoltóknak nehézséget okozott a lángok eloltása, hiszen a hőség és az erős szél hátráltatta munkájukat. Vasárnap a hőmérséklet meghaladta a 38 fokot, és a perzselő időjárás várhatóan még egy ideig marad.

A helyi lakosokat váratlanul érték a tüzek az éjszaka folyamán, így többen is otthonukban ragadtak, miközben ezrek menekültek ideiglenes menedékhelyekre. A tűz Penco városának nagy részét elpusztította, autók, egy iskola és egy templom is leégett. A kormány éjszakai kijárási tilalmat vezetett be a térségben a lakosság védelmének érdekében - írta az AP News.