Pokoli éjszaka: 18 ember meghalt és 300 ház veszett oda az erdőtüzek miatt

A hatóságok jelentése szerint legalább 18 ember halt meg a Közép- és Dél-Chilében tomboló erdőtüzekben. A lángok több ezer hektárnyi erdőt perzseltek fel, és több száz otthont pusztítottak el, miközben a dél-amerikai országot továbbra is hőhullám sújtja.
Gabriel Boric chilei elnök katasztrófahelyzetet hirdetett az ország középső, Biobio régiójában és a szomszédos Ñuble régióban, mintegy 500 kilométerre Santiagótól, a fővárostól délre. A szükségállapot fokozottabb koordinációt tesz lehetővé a hadsereggel, hogy megfékezzék több mint két tucat aktív erdőtüzet, amelyek eddig 8500 hektáron pusztítottak el szinte mindent.
A Biobio régióban található, súlyosan sújtott Concepción városában tartott sajtótájékoztatón Boric támogatását és részvétét fejezte ki az áldozatoknak, de hozzátette, hogy a halálos áldozatokról, illetve a 300 megsemmisült házról szóló kezdeti jelentések száma várhatóan emelkedni fog. Eddig 50 000 embert evakuáltak.
Mint tudják, ezekben a vészhelyzetekben az elsődleges prioritás mindig a tűz megfékezése és eloltása. Viszont soha nem feledkezhetünk meg arról, hogy emberi tragédiák is történnek itt, szenvednek a családok
- tette hozzá.
Közleménye azután érkezett, hogy a helyi hatóságok panaszt tettek, miszerint órákon át vártak a segítésre, de senki sem érkezett.
A tűzoltóknak nehézséget okozott a lángok eloltása, hiszen a hőség és az erős szél hátráltatta munkájukat. Vasárnap a hőmérséklet meghaladta a 38 fokot, és a perzselő időjárás várhatóan még egy ideig marad.
A helyi lakosokat váratlanul érték a tüzek az éjszaka folyamán, így többen is otthonukban ragadtak, miközben ezrek menekültek ideiglenes menedékhelyekre. A tűz Penco városának nagy részét elpusztította, autók, egy iskola és egy templom is leégett. A kormány éjszakai kijárási tilalmat vezetett be a térségben a lakosság védelmének érdekében - írta az AP News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.