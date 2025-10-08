Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Letartóztattak egy személyt a Los Angeles-i tüzek ügyében

Los Angeles
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 20:15
kaliforniai erdőtűzletartóztatás
A hatóságok megerősítették, hogy letartóztattak egy embert a Los Angeles-i Palisades-tűz kapcsán. A pusztító tűzvész több ezer otthont semmisített meg, és most kiderült, hogy a tragédia sokkal több áldozatot követelhetett, mint eddig hitték.

A rendőrség megerősítette, hogy letartóztattak egy személyt a Los Angeles-i tüzek ügyében folyó nyomozás során.

A hatóságok őrizetbe vettek egy személyt a Los Angeles-i tüzek ügyében.
A hatóságok őrizetbe vettek egy személyt a Los Angeles-i tüzek ügyében. Fotó: Mario Tama / Getty Images

A letartóztatással kapcsolatos hivatalos bejelentés szerdára várható

A tűz január 7-én keletkezett a Palisades Highlands térségében, nem messze attól a helytől, ahol egy kis terjedelmű bozóttűz már egy héttel korábban is pusztított. A kisebb tűz előtt többen is jelezték, hogy tűzijátékokat lőttek fel szilveszterkor.

Jelenleg még nem hozták nyilvánosságra a letartóztatott személy kilétét, és az sem ismert, milyen vádat emelhetnek ellene. A források nem tudták megerősíteni, hogy a letartóztatott személy ugyanaz a fiatal férfi-e, aki ellen már korábban is folyt nyomozás az ügy kapcsán. 

 

A Los Angeles-i tüzek puszitó hatása

A Los Angeles környéki területen több mint 23 ezer hektár földterület égett le, és közel 7000 épület semmisült meg a lángokban. A tűzoltók több mint három héten át küzdöttek a tűzzel, amelyet csak január 31-én sikerült teljesen eloltaniuk, hatalmas erőforrásokat bevetve.

A Los Angeles megyei hivatalos adatok szerint a Palisades-tűz következtében 12 ember vesztette életét, míg az ugyanazon a napon kezdődő Eaton-tűz további 19 halálos áldozatot követelt. Emellett több tízezer embernek kellett elhagynia az otthonát.

Egy később közzétett tanulmány azonban azt állítja, hogy a valós halálozási szám ennél jóval magasabb lehet, ha figyelembe vesszük az indirekt tényezőket is, például a légszennyezés miatti romló egészségi állapotot, valamint azokat a kórházi késéseket és fennakadásokat, amelyek miatt betegek nem kapták meg időben a szükséges ellátást. Az Amerikai Orvosi Szövetség folyóiratában megjelent kutatási levél, azt állította, hogy ha mindezt figyelembe vesszük, akkor a valós halálozási szám a január 5. és február 4. közötti időszakban akár 440 fő fölé is emelkedhetett - írta a Unilad.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
