Megállíthatatlan bozóttüzek miatt adtak ki riasztást - óriási hőhullámmal küzd a szigetország

Ausztrália déli részein szerdán rendkívül súlyos hőhullám kezdett tombolni, egyes városokban a hőmérséklet már meghaladta a 40 fokot is. A hőség miatt egészségügyi figyelmeztetéseket adtak ki, miközben több helyen nincsen áram és megállíthatatlan bozóttüzek kapnak lángra.

Hőhullám és bozóttüzek tombolnak Ausztráliában. (Képünk illusztráció)Fotó: unsplash

Riasztásokat adtak ki a bozóttüzek és a hőhullám miatt

A meteorológusok a körülményeket a "Fekete Nyár"-hoz hasonlították, amikor hat éve a katasztrofális bozóttüzek hatalmas területeket pusztítottak el Ausztrália délkeleti részén, 33 ember halálát okozva. Jelenleg súlyos vagy extrém hőségriasztást van érvényben Új-Dél-Wales, Victoria, Dél-Ausztrália és Tasmania államokra, és rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetettek Victoria és Dél-Ausztrália területén.

Ezeket a fokozott tűzveszélyeket egy rendkívül forró légtömeg okozza, amely egészen Nyugat-Ausztráliától húzódik, és a maximális hőmérsékletek meghaladják a 45 fokot

- mondta Sarah Scully vezető meteorológus.

Victoriában, ahol a hőmérséklet helyenként elérte a 44 fokot, az állam fővárosában, Melbourne-ben pedig a 41 fokot, a hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak zárt térben és gondoskodjanak megfelelő folyadékbevitelről. Mindeközben Victoria katasztrófavédelmi főbiztosa, Tim Wiebusch elmondta, hogy a tűzoltók több tűzzel küzdenek az államban, és a körülmények tovább romolhatnak pénteken.

Más városokban is magasra szökött a hőmérséklet, Sydneyben 31 fokot, Perth-ben 32 fokot, Adelaide-ben pedig 43 fokot mértek.

Egyes közösségi terek, például könyvtárak, meghosszabbították nyitvatartásukat, hogy segítsenek a lakosoknak lehűlni, míg másokat, például a Monarto Safari Parkot be kellett zárni. Adelaide-ben több mint 2000 otthon maradt áram nélkül a hálózat túlterheltsége miatt - írta a Reuters.