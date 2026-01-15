Bombákat találtak a városban: iskolákat és otthonokat evakuáltak a hatóságok

Rendkívüli helyzetet hirdettek az angliai Plymouth városában, miután fel nem robbant bombákat találtak. Eddig a közelükben egy hotelt, iskolákat és több ezer otthont kellett evakuálni.

Több ezer otthont evakuáltak a bombák miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Rendőrségi kordonnal zárták le a bombák miatt a város egy részét

A robbanószerkezeteket a német SC50 típusként azonosították, amely még a második világháború idejéből maradhatott meg. Az egyiket egy kikötőből, míg a másikat egy építkezései területről emelték ki szerdán. A tűzszerészek azonnal a helyszínre siettek, de jelenleg is megfelelő felszerelésekre várnak.

A devoni és cornwalli rendőrség közlése szerint mintegy 2 000 lakóingatlant, összesen körülbelül 5 000 embert kellett evakuálni, miközben a hatóságok a helyszínen dolgoztak.

Szerdán, január 14-én 11:40-kor érkezett bejelentés egy feltételezett robbanószerkezet megtalálásáról egy építési területen, a plymouth-i Martin úton. Jelenleg 100 méteres lezárás és az ehhez kapcsolódó útlezárások vannak érvényben. Arra kérjük az embereket, hogy kerüljék el a területet, amíg megpróbáljuk azonosítani a robbanószerkezetet és biztonságossá tenni.

- közölte a rendőrség.

Azokat, akik a szerkezettől 400 méteren belül laknak, felszólították, hogy további értesítésig hagyják el otthonaikat. Egy közeli iskolát és hotelt kiürítettek, valamint egy további, 400 méteres területet rendőrségi kordonnal zártak le.

Steve Maddern professzor, aki az akció szervezésében részt vesz, elmondta, hogy a csapatok addig nem döntenek a következő lépésekről, amíg meg nem érkezik a további szükséges felszerelés a bombák biztonságossá tételéhez - írta az Express.