Bombariadó Csepelen, ellepték a rendőrök a környéket

A rendőrséget 2025. október 11-én 20 óra 43 perckor felhívta egy férfi, aki közölte, hogy egy csepeli címen több postaládába is bombát helyezett el.

Fotó: Police.hu

A rendőrök azonnal megkezdték a szükséges intézkedéseket, azonban a helyszínen semmilyen robbanószerkezetet nem találtak, a bejelentés valótlan volt. A telefonálót hamar azonosították, és a kerületi rendőrök alig fél órán belül, 21 óra 10 perckor elfogták XXI. kerületi lakcímén.

A 44 éves M. Lászlót ezt követően a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságára előállították és gyanúsítottként hallgatták ki közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették - közölte a rendőrség.