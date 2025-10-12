Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bombariadó Csepelen, ellepték a rendőrök a környéket

BRFK
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 12:20
csepelbombarendőrség
A budapesti rendőrök fél órán belül elfogták a telefonban fenyegetőző férfit.
K. C.
A szerző cikkei

A rendőrséget 2025. október 11-én 20 óra 43 perckor felhívta egy férfi, aki közölte, hogy egy csepeli címen több postaládába is bombát helyezett el. 

Fotó: Police.hu

A rendőrök azonnal megkezdték a szükséges intézkedéseket, azonban a helyszínen semmilyen robbanószerkezetet nem találtak, a bejelentés valótlan volt. A telefonálót hamar azonosították, és a kerületi rendőrök alig fél órán belül, 21 óra 10 perckor elfogták XXI. kerületi lakcímén.

A 44 éves M. Lászlót ezt követően a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságára előállították és gyanúsítottként hallgatták ki közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették - közölte a rendőrség.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu