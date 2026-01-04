Riasztás a bécsi zsinagógánál: gránátot találtak a környéken

A zsinagóga egyik munkatársa a délelőtti órákban vette észre a táskát, benne az állítólagos robbanószerkezettel, és azonnal értesítette a hatóságokat. Mivel kezdetben nem lehetett kizárni az azonnali veszélyt, a rendőrség kiterjedt területlezárást rendelt el a környéken.

A rendőrség lezárta a bécsi zsinagóga környékét Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Gránátot hagytak a bécsi zsinagóga előtt

A kiérkező tűzszerészek eltávolították a gránátot, majd részletes vizsgálatnak vetették alá a szerkezetet. A vizsgálat során megállapították, hogy a gránát testében nem volt robbanóanyag, és a gyújtószerkezet sem volt működőképes. A térfigyelő kamerák felvételeit elemzik, amelyek további információkat szolgáltathatnak. Fenyegető levél vagy konkrét támadási célra utaló jel nem került a bécsi rendőrség birtokába.

A bécsi rendőrség információi szerint egyelőre ismeretlen, hogy ki helyezte el az eszközt, és milyen céllal. A nyomozás jelenleg is folyamatban van - számolt be róla Kronen Zeitung.