Riasztás a bécsi zsinagógánál: gránátot találtak a környéken

A zsinagóga egyik munkatársa a délelőtti órákban vette észre a táskát, benne az állítólagos robbanószerkezettel, és azonnal értesítette a hatóságokat. Mivel kezdetben nem lehetett kizárni az azonnali veszélyt, a rendőrség kiterjedt területlezárást rendelt el a környéken.
A kiérkező tűzszerészek eltávolították a gránátot, majd részletes vizsgálatnak vetették alá a szerkezetet. A vizsgálat során megállapították, hogy a gránát testében nem volt robbanóanyag, és a gyújtószerkezet sem volt működőképes. A térfigyelő kamerák felvételeit elemzik, amelyek további információkat szolgáltathatnak. Fenyegető levél vagy konkrét támadási célra utaló jel nem került a bécsi rendőrség birtokába.
A bécsi rendőrség információi szerint egyelőre ismeretlen, hogy ki helyezte el az eszközt, és milyen céllal. A nyomozás jelenleg is folyamatban van - számolt be róla Kronen Zeitung.
