Riasztás a bécsi zsinagógánál: gránátot találtak a környéken

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 19:57
Vasárnap reggel egy kézigránátot fedeztek fel egy bécsi zsinagóga közelében, a Leopoldstadt kerületben. A robbanószerkezet egy táskába volt elhelyezve az épülettel szemben.

A zsinagóga egyik munkatársa a délelőtti órákban vette észre a táskát, benne az állítólagos robbanószerkezettel, és azonnal értesítette a hatóságokat. Mivel kezdetben nem lehetett kizárni az azonnali veszélyt, a rendőrség kiterjedt területlezárást rendelt el a környéken. 

A rendőrség lezárta a bécsi zsinagóga környékét
Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Gránátot hagytak a bécsi zsinagóga előtt

A kiérkező tűzszerészek eltávolították a gránátot, majd részletes vizsgálatnak vetették alá a szerkezetet. A vizsgálat során megállapították, hogy a gránát testében nem volt robbanóanyag, és a gyújtószerkezet sem volt működőképes. A térfigyelő kamerák felvételeit elemzik, amelyek további információkat szolgáltathatnak. Fenyegető levél vagy konkrét támadási célra utaló jel nem került a bécsi rendőrség birtokába.

A bécsi rendőrség információi szerint egyelőre ismeretlen, hogy ki helyezte el az eszközt, és milyen céllal. A nyomozás jelenleg is folyamatban van - számolt be róla Kronen Zeitung. 

 

 

