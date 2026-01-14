Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Megszületett az ítélet: ez a sors vár a férfira, aki figyelmetlenségből okozott halálos balesetet

halálos baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 14:10
Nagykanizsaítélet
Közlekedési tábla figyelmeztetett egy férfit a kereszteződésnél a megállásra, de nem adta meg az elsőbbséget. Figyelmetlensége miatt halálos balesetet okozott, miután egy motoros autójába csapódott.

Figyelmetlensége miatt okozott halálos motorbalesetet egy férfi, akit a Nagykanizsai Járásbíróság felfüggesztett fogházbüntetésre ítélt - tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője szerdán az MTI-t.

Elítélték a halálos balesetet okozó férfit.
Elítélték a halálos balesetet okozó férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Wesley Tingey /  Unsplash 

Bűnösnek találták a férfit halálos közúti baleset okozásának vétségében

Bartalné Mentes Judit közölte: a vádlott 2024. október 21-én reggel, derült látási és időjárási viszonyok és közepes erősségű forgalom mellett autózott Nagykanizsán, amikor egy kereszteződéshez ért. Autójával balra kívánt kanyarodni, lassított, de az Állj! Elsőbbségadás kötelező! tábla ellenére nem állt meg, és hét-nyolc kilométeres sebességgel áthaladt a kereszteződésen.

A motoros ugyanekkor a megengedett 60 kilométert nem meghaladó sebességgel érkezett védett úton a kereszteződésbe. Észlelve a bekanyarodó autót, a férfi fékezett, motorját balra döntötte, de így is 38-42 kilométeres sebességgel a vádlott autójának ütközött.

A férfi a baleset következtében olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt.

A Nagykanizsai Járásbíróság a vádlottat jogerős büntetővégzésben halálos közúti baleset okozásának vétségében mondta ki bűnösnek, amiért egy év négy hónap - két évre felfüggesztett - fogházbüntetésre ítélte. A férfit a bíróság két és fél évre eltiltotta a közúti járművezetéstől is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
