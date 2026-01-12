Tragédia Jászberénynél: halálos áldozattal járt a baleset

Busszal ütközött egy személyautó Jászberény külterületén hétfőn, a balesetben egy ember meghalt - közölte az Országos Mentőszolgálat és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel.

Halálos baleset történt Jászberényen / Fotó: Zalai hírlap

Halálos baleset: egy ember vesztette életét Jászberényen

Kisnémet Tamás, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője azt mondta: reggel egy személyautó a 32-es főút 21-es kilométerénél megcsúszott, majd a szemközti sávban összeütközött egy busszal.

A kocsi sofőrjét a helyszínre érkező jászberényi hivatásos tűzoltók szabadították ki a roncsból

- közölte.

Hozzátette: az úttestre nagy mennyiségű üzemanyag és kenőanyag került, ezért szükségessé vált az útkezelő beavatkozása is. A tömegközlekedési jármű 18 utasát egy másik busszal szállították tovább.

A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes egészében lezárták

- tájékoztatott.

A helyszínen a mentők egy férfi halálának tényét állapították meg

- közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel.