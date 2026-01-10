Kamionnak csapódó kocsiban halt meg Krisztina a 4-es úton - hős autósok próbálták kivágni a roncsból

Szinte megszámlálni sem lehet, mennyi baleset történt az utóbbi héten a hirtelen nyakunkba zúduló, régen látott hótömeg miatt. A hófödte, síkossá vált utak miatt számtalan autó kisodródott, árokba csapódott vagy összetört. Sajnos pontosan ez történt a 4-es úton, Nyírtass közelében is január 7-én, ahol a megcsúszás tragédiába torkollott: egy autós a havas úton egy kamionnak csapódott. A sofőrnek esélye sem volt: bár a 47 éves nő életéért mindent megtettek autóstársai, már nem lehetett megmenteni.
Mint arról a Bors is írt, a sofőr éppen Kisvárda irányába tartott, amikor vélhetően a jeges úton megcsúszott. Úgy tudni, hogy a nő nem hajtott gyorsan, kocsiját a havas útburkolat egyik nyomvályús buckája dobhatta meg. Bár a járművön téli gumi volt, már ez sem segített: a síkos felületen kormányozhatatlanná vált kocsi kicsúszott, átsodródott a szemközti sávba, ahol nekirohant egy szemből érkező állatszállító kamionnak, végül pedig az árokba csapódott, és a vezető oldalának irányába borulva állt meg. Információink szerint az úton közlekedők egy emberként fékeztek le a balesetnél, majd több sofőr is lélekszakadva rohant a bajba jutott nőhöz.
A kocsi csúnyán összeroncsolódott, annyira, hogy a sofőr is beszorult, őt végül az összegyűlt civil sofőrök és egy éppen arra járó szabadnapos tűzoltó próbálta puszta kézzel és flexszel kiszabadítani.
A katasztrófavédelem illetékese elárulta, hogy a kisvárdai egységük egyik tagja segített a balesetnél:
- Az ütközés következtében a személygépkocsi az árokba csapódott. A Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egyik munkatársa éppen arra közlekedett, megállt és azonnal segített két civil autóssal közösen. Áramtalanították a személygépkocsit, az egyik autósnál volt egy akkumulátoros flex, amely használatával levágták a személygépkocsi vezető oldali ajtaját, hogy a kiérkező mentők és tűzoltók beavatkozását megkönnyítsék - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Bár a 47 éves nőt kiemelték a járműből, már késő volt: a mentősök ugyan hosszú időn keresztül harcoltak az életéért, megmenteni már nem lehetett, a nő a helyszínen elhunyt. Az autóban ülő Krisztinát azóta tucatnyian gyászolják, mint mondták: egy kiváló embert vesztettek el a tragédiában. Úgy tudjuk, hogy az asszony nem haladt gyorsan aznap, ahogyan a kocsija is jó állapotban volt: Krisztina mindig óvatosan vezetett, emellett arra is ügyelt, hogy a kocsija megfelelő állapotban legyen minden évszakban.
A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.
