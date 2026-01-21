Újabb halálos vonatbaleset Spanyolországban: falnak rohant a vonat

Egy mozdonyvezető életét vesztette, és legalább 37 ember megsérült, közülük öten súlyosan, miután egy elővárosi vonat kisiklott és balesetet szenvedett Barcelona közelében.

Mozdonyvezető életét követelte a vonatbaleset. (Képünk illusztráció)Fotó: Unsplash.com

Az eset mindössze néhány nappal azután történt, hogy vasárnap Dél-Spanyolországban halálos kimenetelű, két vonatot érintő ütközés történt.

Több mint 30 ember sérült meg a vonatbalesetben

A helyi hatóságok szerint kedden este a Rodalies vonat egy támfalnak ütközött, amely a Gelida és Sant Sadurní közötti pályaszakaszon a sínekre omlott. A baleset akkor történt, amikor heves viharok sújtották Spanyolország északkeleti részét, amelyek miatt magas készültség van érvényben.

A mentőszolgálatok közlése szerint 11 mentőautó tartózkodott a helyszínen Gelidában, Katalóniában, mintegy 35 km-re Barcelonától nyugatra, ahol az ellátásra szoruló sérülteket kezelték. Claudi Gallardo, Katalónia regionális tűzoltóságának felügyelője elmondta, hogy az összes utast eltávolították a vonatról, és összesen 35 egységet vezényeltek a térségbe.

A mentőszolgálatok szerint a sérültek egy részét a közeli Moisès Broggi, Bellvitge és Vila Franca kórházakba szállították. Az 5 súlyos sérült mellett, 6 személy közepes súlyos, 26-an pedig enyhe sérüléseket szenvedtek.

Kedden a barcelonai elővárosi hálózat egy másik vonata is kisiklott, miután tengelyét egy vihar következtében leszakadt szikla ütötte meg. A vonat Blanes és Maçanet-Massanes között közlekedett, Barcelonától északkeletre. Sérültekről nem érkezett jelentés, de a szolgáltatásokat felfüggesztették - írta a BBC.