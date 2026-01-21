Újabb halálos vonatbaleset Spanyolországban: falnak rohant a vonat

Egy mozdonyvezető életét vesztette, és legalább 37 ember megsérült, közülük öten súlyosan, miután egy elővárosi vonat kisiklott és balesetet szenvedett Barcelona közelében.
Az eset mindössze néhány nappal azután történt, hogy vasárnap Dél-Spanyolországban halálos kimenetelű, két vonatot érintő ütközés történt.
A helyi hatóságok szerint kedden este a Rodalies vonat egy támfalnak ütközött, amely a Gelida és Sant Sadurní közötti pályaszakaszon a sínekre omlott. A baleset akkor történt, amikor heves viharok sújtották Spanyolország északkeleti részét, amelyek miatt magas készültség van érvényben.
A mentőszolgálatok közlése szerint 11 mentőautó tartózkodott a helyszínen Gelidában, Katalóniában, mintegy 35 km-re Barcelonától nyugatra, ahol az ellátásra szoruló sérülteket kezelték. Claudi Gallardo, Katalónia regionális tűzoltóságának felügyelője elmondta, hogy az összes utast eltávolították a vonatról, és összesen 35 egységet vezényeltek a térségbe.
A mentőszolgálatok szerint a sérültek egy részét a közeli Moisès Broggi, Bellvitge és Vila Franca kórházakba szállították. Az 5 súlyos sérült mellett, 6 személy közepes súlyos, 26-an pedig enyhe sérüléseket szenvedtek.
Kedden a barcelonai elővárosi hálózat egy másik vonata is kisiklott, miután tengelyét egy vihar következtében leszakadt szikla ütötte meg. A vonat Blanes és Maçanet-Massanes között közlekedett, Barcelonától északkeletre. Sérültekről nem érkezett jelentés, de a szolgáltatásokat felfüggesztették - írta a BBC.
