Borzasztó fejlemény a halálos vonatbaleset ügyében, újabb áldozatra bukkantak

Újabb holttestre bukkantak a dél-spanyolországi Córdoba közelében történt vasúti szerencsétlenség mentési munkálatai közben, ezzel a halálos áldozatok száma 41-re emelkedett - közölték a spanyol hatóságok kedden. A spanyol vonatbaleset körülényei kapcsán már beindultak a találgatások.
A baleset több mint száz sérültje közül 39-en vannak továbbra is kórházban, 13 embert intenzív osztályon ápolnak.
A katasztrófa vasárnap este nyolc óra előtt következett be, amikor az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négy méteres árokba zuhantak. A két vonaton összesen 484-en utaztak.
A tragédia miatt kihirdetett nemzeti gyász első napján a legnagyobb spanyol napilapok pályahibát, hegesztési problémát és síntörést emlegetnek a baleset legvalószínűbb lehetséges okaként, megjegyezve, hogy emellett más elméletek is nyitottak a most indult vizsgálatban, amelyet a Vasúti Balesetvizsgáló Bizottság (CIAF) végez.
"A probléma messze van attól, hogy 24 órán belül megoldódjon. Maguk a nyomozó technikusok is azt mondják, hogy a kezdeti szakaszban vannak; még sok munka van hátra, mielőtt következtetéseket lehetne levonni" - hangsúlyozta Óscar Puente közlekedési miniszter az Onda Cero rádiónak adott interjúban, és találgatásnak nevezte a baleset okairól megjelenteket. Korábban arról is beszámolt, hogy az érintett pályaszakaszt tavaly májusban újították fel, az Iryo vonat kocsijai pedig újak voltak, 2022-ben gyártották őket.
Álvaro Fernández Heredia, a Renfe elnöke már hétfőn kizárta, hogy emberi mulasztás vagy sebességtúllépés okozta volna a balesetet.
A vizsgálatot és a mentési munkálatokat lassítja, hogy a szükséges munkagépek számára jelenleg nehezen megközelíthető helyszínen történt a szerencsétlenség, és a vasúti töltés melletti árokba borult vasúti kocsikat még nem tudták daruval kiemelni. A hatóságok szerint további áldozatok lehetnek a vagonokban.
Az érintett vasúti szakaszon bizonytalan ideig szünetel a közlekedés, emiatt a spanyol légi- és busztársaságok növelték kapacitásaikat és sűrítették járataikat az andalúz városok és Madrid között, a Renfe pedig buszokat indított mentesítőjáratként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.