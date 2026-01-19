Drámai fotókon a spanyolországi vonatbaleset: 39-re emelkedett a halálos áldozatok száma

Mint arról korábban beszámoltunk, rettenetes tragédia rázta meg Spanyolországot. Sajnos már az első hírek is rengeteg halottról és sérültről szóltak, az újabb információk azonban még elkeserítőbbek. A spanyolországi vonatbalesetben legalább 39-en vesztették életüket, ugyanakkor tovább emelkedhet az áldozatok száma.

39-re emelkedett a spanyolországi vonatbaleset áldozatainak száma Fotó: AFP / AFP

A Madridtól mintegy 360 kilométerre fekvő Adamuz közelében történt a baleset: egy kisiklott vonat a szembe sínen érkező szerelvénybe csapódott vasárnap este.

400 ember élete került veszélybe a spanyolországi vonatbaleset során

A helyi jelentések szerint a két szerelvényen összesen 400-an tartózkodtak. A kiérkező mentők a BBC jelentése szerint 122 embert láttak el különféle sérülésekkel. Közülük 39 felnőtt és négy gyermek jelenleg is kórházi ápolásra szorul. A kórházban kezeltek közül 12 felnőtt és egy gyermek intenzív osztályon fekszik, az ő életükért jelenleg is küzdenek a szakemberek. A spanyol közlekedésügyi miniszter, Óscar Puente kiemelte: noha eddig 39 halálos áldozatról tudni, ez a szám még nem feltétlenül végleges. A balesetet "rendkívül különösként" jellemezte. A szakértőket is sokkolta, miként történhetett meg mindez.

Adamuz polgármestere elsők közt ért a helyszínre. Rémálomként jellemezte a történteket Fotó: AFP / AFP

Salvador Jimenez újságíró, aki az ütközés során az egyik szerelvényen tartózkodott, egy földrengéshez hasonlította a vonatok egymásba csapódását. A mentésben részt vevő szakemberek kiemelték: a szerelvények olyannyira elcsavarodtak, hogy az rendkívül megnehezítette a mentést. Mint magyarázták: volt, hogy a holttesteken át jutottak el az élőkig.

A baleset oka a szakértők szerint még egy darabig egészen biztosan nem derül ki, a jelentéseket minimum hónap alatt állítják majd össze várhatóan.