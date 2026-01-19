Agrárpetíció: a biztonságos és egészséges élelmiszerekért küzdenek a gazdák

Hiába a minden korábbinál nagyobb horderejű, közel 10 ezer főt számláló, múlt év december 18-án lezajlott brüsszeli gazdatüntetés – úgy tűnik, ez sem tántorította el az Európai Bizottságot attól a szándékától, hogy támogatásokat vonjon el az uniós gazdálkodóktól, valamint attól, hogy a Mercosur-országokkal szabadkereskedelmi megállapodást kössön, amely miatt ellenőrizhetetlen mennyiségben áramlanak be az uniós piacokra az ukrán, illetve dél-amerikai mezőgazdasági termékek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) ezért most agrárpetíciót indított az európai gazdálkodás jövője érdekében.

Agrárpetíciót indított a NAK (képünkön balra Papp Zsolt elnök) és a MAGOSZ (képünkön jobbra Jakab István elnök), melynek aláírásával bárki kiállhat az európai gazdálkodók és az európai agrárium jövője mellett. / Fotó: Török Gergő

Brüsszel eddig nem hallotta meg az uniós gazdálkodók hangját

Közel 10 ezer gazdálkodó tüntetett december 18-án Brüsszelben, hogy kifejezzék tiltakozásukat az Európai Bizottság terveivel, azaz

az agrárforrások elvonása és azok Ukrajnának történő folyósítása, illetve

a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodással szemben.

A fenti intézkedések jelentős versenyhátrányt okoznak a szigorú szabályok szerint termelő uniós gazdálkodóknak. Nekik ugyanis változatlan szabályozás mellett kellene versenyezniük a dél-amerikai és ukrán termelőkkel.

Mindennek pedig hosszú távon az európai emberek isszák meg a levét – szó szerint. Hiszen végső soron ők a fogyasztók, akik így ki lennének téve az élelmiszer-biztonság szempontjából finoman szólva is vitatható minőségű termékek elfogyasztásának.

Az ebben rejlő veszélyeket nemcsak Magyarország ismerte fel, ami jól megmutatkozott a decemberi, brüsszeli gazdatüntetésen is, aminek részeredményeként elhalasztották a Mercosur-megállapodás aláírását.

Január elején azonban az Európai Bizottság feloldotta az olasz vétót a megállapodás aláírása kapcsán, így Magyarország mellett Ausztria, Franciaország, Írország és Lengyelország határozott tiltakozása és Belgium tartózkodása ellenére január 7-én, tanácsi szinten jóváhagyták a megállapodást, amit azóta alá is írtak a felek.

Ez a folyamat, ha megkezdődik, visszafordíthatatlan. Innentől elkezdődne Európa gazdatársadalmának az ellehetetlenülése, miközben az uniós piacot elárasztanák a kívülről érkező termékek. Ez környezetvédelmi és egészségügyi szempontból is elfogadhatatlan, nem csak a gazdák, de az európai, köztük a magyar polgárok számára is

– mondta Jakab István, a MAGOSZ elnöke.

