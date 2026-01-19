Agrárpetíció: a biztonságos és egészséges élelmiszerekért küzdenek a gazdák

Hiába a minden korábbinál nagyobb horderejű, közel 10 ezer főt számláló, múlt év december 18-án lezajlott brüsszeli gazdatüntetés – úgy tűnik, ez sem tántorította el az Európai Bizottságot attól a szándékától, hogy támogatásokat vonjon el az uniós gazdálkodóktól, valamint attól, hogy a Mercosur-országokkal szabadkereskedelmi megállapodást kössön, amely miatt ellenőrizhetetlen mennyiségben áramlanak be az uniós piacokra az ukrán, illetve dél-amerikai mezőgazdasági termékek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) ezért most agrárpetíciót indított az európai gazdálkodás jövője érdekében.
Közel 10 ezer gazdálkodó tüntetett december 18-án Brüsszelben, hogy kifejezzék tiltakozásukat az Európai Bizottság terveivel, azaz
A fenti intézkedések jelentős versenyhátrányt okoznak a szigorú szabályok szerint termelő uniós gazdálkodóknak. Nekik ugyanis változatlan szabályozás mellett kellene versenyezniük a dél-amerikai és ukrán termelőkkel.
Mindennek pedig hosszú távon az európai emberek isszák meg a levét – szó szerint. Hiszen végső soron ők a fogyasztók, akik így ki lennének téve az élelmiszer-biztonság szempontjából finoman szólva is vitatható minőségű termékek elfogyasztásának.
Az ebben rejlő veszélyeket nemcsak Magyarország ismerte fel, ami jól megmutatkozott a decemberi, brüsszeli gazdatüntetésen is, aminek részeredményeként elhalasztották a Mercosur-megállapodás aláírását.
Január elején azonban az Európai Bizottság feloldotta az olasz vétót a megállapodás aláírása kapcsán, így Magyarország mellett Ausztria, Franciaország, Írország és Lengyelország határozott tiltakozása és Belgium tartózkodása ellenére január 7-én, tanácsi szinten jóváhagyták a megállapodást, amit azóta alá is írtak a felek.
Ez a folyamat, ha megkezdődik, visszafordíthatatlan. Innentől elkezdődne Európa gazdatársadalmának az ellehetetlenülése, miközben az uniós piacot elárasztanák a kívülről érkező termékek. Ez környezetvédelmi és egészségügyi szempontból is elfogadhatatlan, nem csak a gazdák, de az európai, köztük a magyar polgárok számára is
– mondta Jakab István, a MAGOSZ elnöke.
Az agrárpiac és az uniós gazdálkodók tönkretétele ellen online petíció indult a NAK honlapján, melynek aláírásával bárki tiltakozhat Brüsszel tervei ellen.
Meg kell védenünk a piacainkat és meg kell védenünk a gazdákat is! Ennek pedig egy fő üzenete van: hogy megvédhessük a fogyasztókat! Mert ha a piacokon túllépünk, akkor a petíciónak a legfontosabb része, hogy megvédjük a forrásainkat, a Közös Agrárpolitika (KAP) intézményét, amely 1962 óta szolgálja az agrárium, a mezőgazdaság, a vidék és a feldolgozóipar működését, hatékonyságát és versenyképességét. Mert az Európai Bizottság ezzel a döntéssel bajba sodorja a következő generációt. Ezért indítottuk el ezt a petíciót
– árulta el Papp Zsolt, a NAK elnöke.
Miután az Európai Bizottság továbbra is teljesen figyelmen kívül hagyja a gazdák legfontosabb követeléseit, ezért az európai gazdatársadalom január 20-án kedden ismét utcára vonul – ezúttal Strasbourgban, az Európai Parlament elé. A francia gazdaszervezetek, valamint a Copa-Cogeca összeurópai érdekképviselet által szervezett tüntetésen magyar részről a NAK és a MAGOSZ is részt vesz majd.
