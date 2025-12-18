Orbán Viktor a brüsszeli gazdatüntetésről: Igazuk van + videó

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor a brüsszeli gazdatüntetésről: Igazuk van

2025. december 18.
„Elfogadhatatlan” – így reagált Orbán Viktor arra az uniós tervre, amely az agrártámogatások húszszázalékos megvágásával és az így elvont források Ukrajnába irányításával számol.

„A helyzet Brüsszelben. Több ezer gazda, köztük magyarok is üzenik Ursula von der Leyennek: 20 százalékkal megvágni az agrártámogatásokat és Ukrajnába küldeni a pénzt, az elfogadhatatlan!” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Igazuk van

 – tette hozzá a miniszterelnök.

A miniszterelnök Instagram-oldalán is megosztott egy bejegyzést. Ebben azt írta: 

A gazdáknak elegük van. Nem is csoda. A brüsszeliek Ukrajnába küldik a pénzt, az európai gazdáknak pedig nem marad. Ez így nem maradhat!


 

