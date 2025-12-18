Orbán Viktor a brüsszeli gazdatüntetésről: Igazuk van + videó

„A helyzet Brüsszelben. Több ezer gazda, köztük magyarok is üzenik Ursula von der Leyennek: 20 százalékkal megvágni az agrártámogatásokat és Ukrajnába küldeni a pénzt, az elfogadhatatlan!” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Igazuk van
– tette hozzá a miniszterelnök.
A miniszterelnök Instagram-oldalán is megosztott egy bejegyzést. Ebben azt írta:
A gazdáknak elegük van. Nem is csoda. A brüsszeliek Ukrajnába küldik a pénzt, az európai gazdáknak pedig nem marad. Ez így nem maradhat!
