Időjárás-előrejelzés: az orrunkig sem látunk majd, kiadták a veszélyjelzést ezekre a vármegyékre

Az időjárás-előrejelzés szerint kedden a reggeli köd felszállása után nyugat, délnyugat felől időnként vékonyodik a felhőzet, de összességében továbbra is szürke, párás idő lesz jellemző. Hajnalban körülbelül 2, délután nagyjából 9 fokot mérhetünk.

Az időjárás-előrejelzés szerint több helyen is sűrű köd várható / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében továbbá citromsárga riasztást adtak ki több vármegyére is: ezeken a területeken tartós (> 6 óra) sűrű köd (látástávolság pár száz méter) várható.

Több helyen is tartós, sűrű ködre kell számítani / Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Ilyen időjárás várható a napokban

Szerdán ködös területek és naposabb részek váltják egymást. Csapadék nem várható. A hőmérséklet a köd mennyiségétől függően 5 és 12 fok között ingadozik, a légmozgás gyenge marad.

Csütörtökön helyenként a köd maradhat meg tartósan, máshol időszakosan felszakadozhat a felhőzet. Eső nem valószínű. A csúcsértékek – a köd tartósságától függően – 5 és 12 fok között alakulnak, a szél továbbra is alig élénkül.

Péntek

Reggelre sűrű köd és alacsony szintű felhőzet jelenik meg. Bár ezek napközben fokozatosan visszahúzódnak, néhol továbbra is megmaradhat a szürkeség. Más területeken viszont derültebb, naposabb idő ígérkezik. A maximum 6 és 10 fok között mozoghat - írja a Köpönyeg.