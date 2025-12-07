A tél egyre komorabb: Ilyen lesz az időjárás

Ahogy közeledünk az év vége felé, az időjárás is egyre inkább a tél komorabb arcát mutatja. A következő napokban sem lesz ez másként: bár nagy meglepetésekre nem kell számítani, a vasárnap és a hétfő így is tartogat néhány kellemetlen fordulatot.

Az időjárás igazi téli lesz

Fotó: Köpönyeg.hu

Az időjárás a hidegebb arcát mutatja

Vasárnap párás, borult idő érkezik, amely délig több helyen csapadékkal jár. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint gyenge eső vagy szitálás kísérheti a nap első felét, miközben az északnyugatira forduló szél időnként élénkebb lökéseket is hozhat. A hőmérséklet 6 és 12 fok között változik, így a viszonylag enyhe, de nyirkos idő még inkább fokozza a téli, kissé bágyadt hangulatot.

A hét első napján továbbra is a borultság és a köd lesz a meghatározó. Az ország északi tájain már a délelőtti órákban eleredhet az eső, amihez hűvös, nedves levegő társul. A csúcshőmérséklet körülbelül +7 fok körül alakul, így a vasárnapi enyheség után érezhető lehűlésre számíthatunk. A nap összességében egy komorabb, csendesebb téli hétfőt ígér, amikor a látási viszonyok romlása miatt nem árt óvatosabban közlekedni.

Mindkét napra igaz, hogy a decemberi időjárás szeszélyessége továbbra is velünk marad, a ködös, párás, csapadékos idő pedig már előrevetíti a tél igazi arcát.