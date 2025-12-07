Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Ambrus névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A tél egyre komorabb: Ilyen lesz az időjárás

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 06:30
decemberhideg
Nem tudjuk elkerülni a hideget. Ezt tartogatja az időjárás.

Ahogy közeledünk az év vége felé, az időjárás is egyre inkább a tél komorabb arcát mutatja. A következő napokban sem lesz ez másként: bár nagy meglepetésekre nem kell számítani, a vasárnap és a hétfő így is tartogat néhány kellemetlen fordulatot.

Időjárás
Az időjárás igazi téli lesz
Fotó: Köpönyeg.hu

Az időjárás a hidegebb arcát mutatja

Vasárnap párás, borult idő érkezik, amely délig több helyen csapadékkal jár. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint gyenge eső vagy szitálás kísérheti a nap első felét, miközben az északnyugatira forduló szél időnként élénkebb lökéseket is hozhat. A hőmérséklet 6 és 12 fok között változik, így a viszonylag enyhe, de nyirkos idő még inkább fokozza a téli, kissé bágyadt hangulatot.

A hét első napján továbbra is a borultság és a köd lesz a meghatározó. Az ország északi tájain már a délelőtti órákban eleredhet az eső, amihez hűvös, nedves levegő társul. A csúcshőmérséklet körülbelül +7 fok körül alakul, így a vasárnapi enyheség után érezhető lehűlésre számíthatunk. A nap összességében egy komorabb, csendesebb téli hétfőt ígér, amikor a látási viszonyok romlása miatt nem árt óvatosabban közlekedni.

Mindkét napra igaz, hogy a decemberi időjárás szeszélyessége továbbra is velünk marad, a ködös, párás, csapadékos idő pedig már előrevetíti a tél igazi arcát.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu