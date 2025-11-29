Időjárás: erre készülhetnek a családok a hétvégén

A hétvége első felén, szombaton változóan felhős időre számíthatunk, eleinte délen, majd a délutáni óráktól északnyugaton lehet több a felhő. Helyenként ködfoltok kialakulhatnak. A délutáni hőmérséklet eléri a 6 fokot.

Az időjárás nem sokat fog változni az elkövetkező napokban / Illusztráció: Wavebreak Media LTD / Forrás: Freepik.com

Időjárás: marad a borús idő, de a hőmérséklet is

Vasárnap a reggeli köd feloszlását követően délkelet felől terjeszkedik a rétegfelhőzet. Csapadék továbbra sem várható, a maximumok 4 fok körül alakulnak.

Nagyrészt erősen felhős, párás, helyenként tartósan borult idő valószínű hétfőn. A hőmérséklet 3 és 9 fok között lehet - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Kedden jellemzően borongós, párás idő várható, legfeljebb gyenge szitálással. A déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 4 és 9 fok között mozoghat.