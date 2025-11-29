Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Taksony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Időjárás: erre készülhetnek a családok a hétvégén

időjárás előrejelzés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 06:30
felhőborult ég
Maradnak a plusz fokok. Nem sokára nyakunkon a tél és ez az időjáráson is érződik.

A hétvége első felén, szombaton változóan felhős időre számíthatunk, eleinte délen, majd a délutáni óráktól északnyugaton lehet több a felhő. Helyenként ködfoltok kialakulhatnak. A délutáni hőmérséklet eléri a 6 fokot.

időjárás
Az időjárás nem sokat fog változni az elkövetkező napokban / Illusztráció: Wavebreak Media LTD / Forrás: Freepik.com

Időjárás: marad a borús idő, de a hőmérséklet is

Vasárnap a reggeli köd feloszlását követően délkelet felől terjeszkedik a rétegfelhőzet. Csapadék továbbra sem várható, a maximumok 4 fok körül alakulnak.

Nagyrészt erősen felhős, párás, helyenként tartósan borult idő valószínű hétfőn. A hőmérséklet 3 és 9 fok között lehet - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Kedden jellemzően borongós, párás idő várható, legfeljebb gyenge szitálással. A déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 4 és 9 fok között mozoghat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu