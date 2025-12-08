Hóesés helyett ködös, nyirkos tél: borús idő vár ránk

A december eleje eddig sem kényeztetett bennünket ragyogó napsütéses időjárással, de a következő napok előrejelzése még komorabb képet fest. A részletek csak tovább erősítik az érzést: a tél megmutatja a ködös, nyirkos oldalát.
Hétfőn, december 8-án borult, párás, helyenként tartósan ködös időre számíthatunk. Északon többfelé eleredhet az eső, miközben a hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. A magas páratartalom és a szürke égbolt szinte egész nap velünk marad, megnehezítve a hét kezdését, derül ki a Köpönyeg.hu előrejelzéséből.
Kedden, december 9-én a ködfoltok lassú feloszlása után nyugat felől szakadozik ugyan a felhőzet, ám a nap nagy részében továbbra is borongós, párás idő lesz a jellemző. Reggel mindössze 2 fokig hűl a levegő, délutánra pedig körülbelül 9 fokot mérhetünk, de a maximum 11 fok is lehet. A levegő továbbra is nyirkos marad, így a hűvös érzet jelentősebb lehet a valós hőmérsékletnél. A ködös hajnalok miatt a közlekedésben fokozott óvatosságra van szükség.
