A jövő tényleg elkezdődött – a szenzációs High-Tech Suli III. konferenciáján jártunk

Soha nem volt olyan közel a sci-fi képzelet és a megvalósult realitás, mint ma. Valójában ez a fő üzenete a Mészáros Csoport által életre hívott High-Tech Suli programnak. Nem olyan régen például még csak távoli vágykép volt csupán, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapi életünket segíti, vagy hogy az űrkutatásban mi magyarok is komolyan (újra) részt veszünk. A III. High-Tech Suli Konferencia legfőbb tanulsága: Dr. Várkonyi Andrea, a program kitalálója, már sok évvel ezelőtt előre látta, hogy mindez hamarosan a kézzel fogható valóságunk lesz.

Dr. Várkonyi Andrea beszédet mond a High-Tech Suli Program III. konferenciáján / Fotó: BORS

High-Tech Suli: a tudásmegosztás és az innováció közössége

De ki készít fel bennünket erre az új világra, ami már most a jelenünk meghatározó része, és mikor? A szülőktől, nagyszülőktől sok mindent, de ezt pont nem tudjuk megtanulni! A jövő nagy kérdéseit elképesztő érzékenységgel érezte meg Dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke, immár öt évvel ezelőtt. 2021-ben hívta életre a High-Tech Suli programot, amely elsősorban az általános iskolás tanároknak biztosít háttértudást és képzést, az iskoláknak pedig anyagi segítséget és technológiát.

Ha nem vagy az asztalnál, akkor az étlapon vagy!

- mondta Horváth Ádám, a High-Tech Suli program szakmai vezetője a Borsnak. Mindezt ő maga is követte a program részleteinek kidolgozásakor. Az volt a cél, hogy a gyerekek olyan alap tudást kapjanak, amivel ők maguk irányíthatják a technológiát, ne pedig őket használja a technológia.

High-Tech Suli program mára az ország egyik legátfogóbb intézményfejlesztési kezdeményezésévé vált, amely a legmodernebb technológiai eszközökön és korszerű pedagógiai módszereken keresztül készíti fel a diákokat a jövő munkaerőpiaci kihívásaira. A programon keresztül eddig csaknem 2 milliárd forintot fordított a Mészáros Csoport oktatásfejlesztésre.

A High-Tech Suli Konferencia nem csupán szakmai találkozó, hanem közösségépítő esemény is, ahol a pedagógusok tanulnak egymástól, és inspirációt merítenek egymás munkájából. A High-Tech Suli mára egy országos szakmai hálózattá vált, amely képes új tanulási kultúrát építeni. Ez a konferencia minden évben megerősíti, hogy a tanárok közössége a magyar oktatás egyik legnagyobb értéke.

– emelte ki Horváth Ádám.