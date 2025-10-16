A jövő tényleg elkezdődött – a szenzációs High-Tech Suli III. konferenciáján jártunk

Soha nem volt olyan közel a sci-fi képzelet és a megvalósult realitás, mint ma. Valójában ez a fő üzenete a Mészáros Csoport által életre hívott High-Tech Suli programnak. Nem olyan régen például még csak távoli vágykép volt csupán, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapi életünket segíti, vagy hogy az űrkutatásban mi magyarok is komolyan (újra) részt veszünk. A III. High-Tech Suli Konferencia legfőbb tanulsága: Dr. Várkonyi Andrea, a program kitalálója, már sok évvel ezelőtt előre látta, hogy mindez hamarosan a kézzel fogható valóságunk lesz.
De ki készít fel bennünket erre az új világra, ami már most a jelenünk meghatározó része, és mikor? A szülőktől, nagyszülőktől sok mindent, de ezt pont nem tudjuk megtanulni! A jövő nagy kérdéseit elképesztő érzékenységgel érezte meg Dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke, immár öt évvel ezelőtt. 2021-ben hívta életre a High-Tech Suli programot, amely elsősorban az általános iskolás tanároknak biztosít háttértudást és képzést, az iskoláknak pedig anyagi segítséget és technológiát.
Ha nem vagy az asztalnál, akkor az étlapon vagy!
- mondta Horváth Ádám, a High-Tech Suli program szakmai vezetője a Borsnak. Mindezt ő maga is követte a program részleteinek kidolgozásakor. Az volt a cél, hogy a gyerekek olyan alap tudást kapjanak, amivel ők maguk irányíthatják a technológiát, ne pedig őket használja a technológia.
High-Tech Suli program mára az ország egyik legátfogóbb intézményfejlesztési kezdeményezésévé vált, amely a legmodernebb technológiai eszközökön és korszerű pedagógiai módszereken keresztül készíti fel a diákokat a jövő munkaerőpiaci kihívásaira. A programon keresztül eddig csaknem 2 milliárd forintot fordított a Mészáros Csoport oktatásfejlesztésre.
A High-Tech Suli Konferencia nem csupán szakmai találkozó, hanem közösségépítő esemény is, ahol a pedagógusok tanulnak egymástól, és inspirációt merítenek egymás munkájából. A High-Tech Suli mára egy országos szakmai hálózattá vált, amely képes új tanulási kultúrát építeni. Ez a konferencia minden évben megerősíti, hogy a tanárok közössége a magyar oktatás egyik legnagyobb értéke.
– emelte ki Horváth Ádám.
Dr. Várkonyi Andrea és Horváth Ádám átadták a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjak is.
A tanítás szerintem többről kell szóljon, mint ismeretek átadásáról, fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak gondolkodni, kérdéseket feltenni és egészében lássák a folyamatokat. A High-Tech Suli programban dolgozó tanárok éppen ezt teszik: nemcsak lépést tartanak a technológiai változásokkal, hanem megmutatják, hogyan lehet ezeket tudatosan, kreatívan és emberközpontúan beépíteni az oktatásba. Közülük is a legjobbakat díjaztuk a mai konferencián.
– osztotta meg Dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke a program alapfilozófiáját.
A díjazottak között volt a High-Tech Suli program eddigi legkomolyabb sikerében résztvevő bodrogkeresztúri Tóth Lászlóné tanítónő és a bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola igazgatója Fincziczki Melinda is, akiknek hatodik osztályos diákjai a nemzetközi First Lego League hongkongi világversenyén első helyezést értek el. Ezért Bodrogkeresztúr Dr. Várkonyi Andreát a község díszpolgárává avatta.
A délelőtti plenáris előadások a technológia, a pedagógia és az inspiráció határterületeit járták körül. A „Magyarország és a világűr – A HUNOR Program hatása az oktatásra” című előadás betekintést adott abba, hogyan válhat az űrkutatás a természettudományos tantárgyak és a diákok motivációjának egyik legizgalmasabb eszközévé. Az előadás arra is felhívta a figyelmet, hogy a következő Kapu Tibor talán most ott ül az iskolapadban, így a tanítók felelőssége és feladata óriási.
A konferencián Dr. Várkonyi Andrea bejelentette, hogy a High-Tech Suli program a következő időszakban is folytatódik, és hamarosan újabb öt iskola csatlakozhat a közösséghez. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek tapasztalatai szerint a program valódi, mérhető változást hozott a részt vevő intézmények életében, és bebizonyította, hogy hosszú távon is képes támogatni a magyar oktatást.
