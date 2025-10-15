Csodálatos gasztronómiai élményt nyújt a megújult Pastrami étterem

Az elmúlt években csak kapkodtuk a fejünket a vendéglátásban (is) végbemenő óriási léptékű technológiai változásokon. Néha már-már múltból érkezett időutazónak érezhetjük magunkat, amikor belépünk egy-egy ultramodern belvárosi étterembe. A gyorséttermek, pho-levesezők és gyrosozók kavalkádjában a multikulturalizmus égisze alatt bárhol a világon lehetnénk – így elvesznek az igazi magyar ízek? A cél az volt, hogy itt bizony megőrizzék a hazai ízeket, természetesen olyan ikonikus ételekkel együtt, mint a Pastrami szendvics, amely már 16 éve az étterem, a brand egyik meghatározó fogása.

Dr. Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc és Felházi Szilárd a Pastrami étterem újranyitásán, a felújítás előtt és után képeket tartva / Fotó: Gabor Zoltan

Igazi magyar ízekben is elmerülhetünk!

Minden feltétel adott ahhoz, hogy az étterem egy olyan közösségi tér legyen itt Óbudán, ahol kellemes és kényelmes környezetben finom ételeket lehet enni. A beruházásnak köszönhetően ugyanis megújulhatott az egész a vendéglátóhely, sőt, a vendégtér befogadóképessége is emelkedett, így a 675 négyzetméteres területen immár akár 100 vendég egyidejű kiszolgálása is biztosított.

- mondta Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa köszöntőbeszédében.

Mészáros Lőrinc kitért arra is, hogy a Pastrami a családiasság jegyében megőrzi a közelmúlt magyar bisztrós, otthonos kultúráját. Mi sem jelzi jobban ezt a törekvést, mint maga a projektmenedzser személye, Felházi Szilárd, akit ragyogó ötlettől vezérelve a street food világából igazoltak, mellette mégis megőrizték az eredeti klasszikus szakembergárda 90%-át.

A megújult Pastrami egy családbarát hely, amely egyszerre szólítja meg a régi és az új vendégkört, rugalmasan alkalmazkodik a piaci igényekhez, és nem utolsósorban üzletileg is stabil alapokon áll. Fontos célunk, hogy a magyar beszállítói kapcsolatokat tovább erősítsük, mert büszkék vagyunk rá, hogy kiváló minőségű, friss, hazai alapanyagokkal dolgozunk. Hiszünk abban, hogy az étel összeköt generációkat, ízléseket és embereket – és ezt az élményt szeretnénk mindenkinek továbbadni.

– emelte ki Felházi Szilárd projektvezető.

Az executive chef, Gullner Gergő is hangsúlyozta, hogy bár a csomagolást modernizálták, a beltartalmat olyan becsben őrizték meg, mint a nagymamánk elspájzolt utolsó baracklekvárját.

Célunk, hogy egyszerre legyünk hagyományőrzők és innovatívak. Ízekben utazunk: a Felvidék fűszeres fogásaitól Erdély vadételein és a Délvidék mediterrán hatásain át egészen az Alföld pásztorételeiig, valamint az Osztrák–Magyar Monarchia klasszikus konyhájáig, a tafelspitz-től a bécsi szeleten át az erőlevesekig. Ez az utazás a Kárpát-medence ízein és történetein vezet végig.

– avat be az executive chef, Gullner Gergő, a vendéglátás mágikus rejtelmeibe.

A Pastrami nemcsak egy étterem, hanem egy hangulat – laza, mégis stílusos tér, ahol a természetes anyagok, a jó ételek és a figyelmes kiszolgálás együtt teremtenek élményt régi és új vendégeknek egyaránt.