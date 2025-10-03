Világszenzáció lett a High-Tech Suli program, díszpolgárrá avatták dr. Várkonyi Andreát

A High-Tech Suli program elindítása mögött egy olyan nemes gondolat állt, hogy minden hazai iskolás egyenlő esélyekkel részesülhessen a digitális térben és digitális eszközökkel zajló oktatásban. Ez még a covidjárvány idején, az online térbe áttolódott tanórák bevezetésekor tapasztalt anomáliák miatt fogalmazódott meg dr. Várkonyi Andreában. A fenti szellemiségben az általa létrehozott jótékonysági szervezet, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kiemelt projektje azóta számos vidéki és fővárosi iskolát támogatott a tantermek digitális fejlesztésében.

dr. Várkonyi Andrea Bodrogkeresztúron díszpolgári címének átvételekor ünnepi köszöntő beszédet mond / Fotó: Bors

Dr. Várkonyi Andrea és alapítványa támogatta a diákok kiutazását is

A High-Tech Suli programban résztvevő bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola hatodikos diákjai, a „Keresztúri Ninjagók” középiskolákkal versenyezve jutottak ki a nemzetközi First Lego League hongkongi világversenyére. Dr. Várkonyi Andrea és alapítványa az utazást is támogatta. A gyerekeknek nem akármilyen teljesítményt kellett nyújtaniuk: robotfutamot, robotdesignt mutattak be csapatmunkában, összefogással. Olyan készségeket, amelyeket a High-Tech Suli program tett elérhetővé számukra. A „Keresztúri Ninjagók” végül összesített első helyezést értek el Hongkongban.

Hihetetlen, ugye? Egy addig elérhetetlennek tűnő álom vált valóra a gyermekek számára. Ez pedig a High-Tech Suli program nélkül nem történhetett volna meg, ezért Bodrogkeresztúr díszpolgári címmel tüntette ki az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnökét, dr. Várkonyi Andreát.

Zöldi Bernadett népművelő így köszöntötte őt a díszpolgári cím átadásakor:

A díszpolgári címet olyan személyek kapják meg, akik egész életművükkel öregbítik községünk jó hírnevét. Ma egy ilyen kivételes embert köszönthetünk dr. Várkonyi Andrea személyében, aki hosszú időn át nyújtott folyamatos és koncentrált segítséget. Erkölcsi és anyagi támogatásával érdemelte ki a címet.

A kitüntetett, dr. Várkonyi Andrea a személyes gondolatait megosztva, érzelmesen fogalmazott beszédében:

Engem ez nagyon meghatott. Amikor felhívtak, vissza is kérdeztem, hogy ez komoly? Mert ez nagyon nagy dolog! Még a 18 éves lányom is megdicsért: ‘Anya, ez nagyon menő!’ Igen, ez tényleg menő és nagyon fontos nekem. A covidjárvány idején támadt az ötletem, hogy létre kellene hozni egy védőernyőt, ami abban segíti az iskolákat, hogy a digitális technológia vívmányait hosszú távon beépítsék a mindennapokba. Ebben a centralizált országban különösen fontos, hogy a korszerűsítés vidékre is eljusson. A férjem az első pillanattól kezdve támogatott ebben. Köszönöm neki, hogy jó ötletnek tartotta a projektet. Bár a díszpolgári címekben ő vezet, de most én is versenybe kerültem.

– jegyezte meg mosolyogva az Alapítvány az Innovatív Oktatásért elnöke.