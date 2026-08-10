Jamie Oliver lánya, Poppy Honey férjhez megy: így jelentették be az örömhírt

Különleges családi eseményről számolt be Jamie Oliver és felesége az Instagram-oldalukon. A világhírű sztárséf legidősebb lányát, Poppy Honey-t eljegyezte párja, Ben Newman. A megható lánykérésről készült képeket Jools Oliver osztotta meg a közösségi oldalán. A sztárséf pedig a 24 óráig elérhető Insta-sztorijában büszkélkedett.

Jamie Oliver Instagram oldalán jelentette be, hogy lányát, Poppy Honey-t eljegyezte párja, Ben Newman

Fotó: Isabel Infantes

Jamie Oliver és felesége Instagram oldalukon közölték az örömhírt

és felesége Instagram oldalukon közölték az örömhírt Poppy Honey -t eljegyezte párja, Ben Newman

-t eljegyezte párja, Megható felvételek is készültek a lánykérésről.

Jamie Oliver lánya, Poppy Honey férjhez megy

Jamie Oliver Instagram-történetben osztotta meg az örömhírt, miszerint 24 éves lányát eljegyezte párja, Ben Newman. A sztárséf egy fotót tett közzé, amelyen leendő veje naplementében, egy tengerparti sziklán térdelve kéri meg Poppy Honey kezét. A büszke apa rövid, de annál érzelmesebb üzenetben gratulált a fiataloknak:

Az én kislányom, Poppy és Ben. Nagyon boldog vagyok miattatok. Micsoda csodálatos pillanat.

Később pedig egy újabb képet is megosztott, amelyen feleségével, Jools Oliverrel és lányukkal mosolyognak együtt az eljegyzés után.

Jamie Olivernek és feleségének, Joolsnak 5 közös gyermekük van: Poppy Honey, Daisy Boo, Petal Blossom, Buddy Bear és River Rocket (Fotó: John Stillwell/Northfoto)

Jamie Oliver felesége megható bejegyzést osztott meg az ifjú párról

A lánykérés részleteit Jamie Oliver felesége, Jools Oliver osztotta meg egy megható Instagram-bejegyzésben. A felvételen legidősebb lányuk, Poppy Honey boldogan mutatja eljegyzési gyűrűjét, majd több közös pillanat is látható a szerelmespárról, akik az elmúlt években igyekeztek távol tartani kapcsolatukat a nyilvánosságtól. A büszke édesanya megható sorokat fogalmazott meg lánya és jövendőbeli veje kapcsolatáról.

Valószínűleg ez az egyik kedvenc videóm eddig. Az első kislányunk, Poppy Honey férjhez megy. Annyira izgatottak, büszkék és boldogok vagyunk. Ben, mindannyian imádunk téged.

Arról is nosztalgiázott, hogy évekkel ezelőtt segítette Poppy-t a költözésben, ekkor látta futólag Bent is ugyanabban a társasházban, aki éppen az egyik költözködő szomszédjának segített. Nem is sejtette, hogy majd ez a társasház lesz az, ahol a lánya megtalálja az igazit.

Poppy Honey eljegyzése egy boldog mérföldkő Jamie Oliver családjában

Jamie Oliver és Jools immár több mint huszonhat éve alkotnak egy párt. 2000-ben házasodtak össze, kapcsolatukat pedig sokan a brit sztárvilág egyik legstabilabb házasságaként emlegetik. Az elmúlt években többször is megújították házassági fogadalmukat. Poppy Honey eljegyzése pedig egy újabb mérföldkő a családban, hiszen ő az első az 5 gyermekük közül, akit eljegyeztek.