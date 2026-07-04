Adam Sandler vezette a ceremoniát Taylor Swift álomesküvőjén – Részletek a világ legnagyobb lagzijáról

Mesébe illő esküvővel pecsételte meg szerelmét Taylor Swift és Travis Kelce. A világ egyik legismertebb énekesnője és az NFL-sztár pénteken mondta ki a boldogító igent egy olyan ceremónián, amelyet már most sokan csak az évszázad esküvőjeként emlegetnek.

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője New York-ban került megrendezésre (Fotó: Taylor Swift and Travis Kelce / Northfoto)

Taylor Swift esküvője New Yorkban volt

A pár a legendás New York-i Madison Square Gardenben fogadott örök hűséget egymásnak. A helyszínt teljesen átalakították a nagy napra, a környező utcákat lezárták, a rajongók pedig már órákkal a ceremónia előtt ellepték a környéket abban a reményben, hogy egy pillanatra megpillanthatják kedvenceiket. A város is ünnepi díszbe öltözött: az Empire State Building kék fényben ragyogott az ifjú pár tiszteletére.

Taylor Swift a nagy napon mindenkit elkápráztatott. Az énekesnő egy egyedi készítésű Christian Dior haute couture menyasszonyi ruhában vonult az oltár elé, megjelenését Cartier ékszerekkel és Christian Louboutin cipővel tette teljessé. Vőlegénye, Travis Kelce szintén a Dior egyik különleges öltönyét viselte, így tökéletes összhangban jelentek meg életük legfontosabb napján.

A ceremóniát a népszerű színész és komikus, Adam Sandler vezette, ami sok vendéget is meglepett. A hagyományokat is kicsit újragondolták: Taylor testvére, Austin Swift volt a menyasszony „man of honorja”, míg Travis mellett testvére, Jason Kelce állt tanúként.

Taylor és Travis mostantól férj és feleség (Fotó: Jason Miller)

Taylor Swift Travis Kelce felesége lett

A vendéglista legalább annyira lenyűgöző volt, mint maga az esküvő. Mintegy ezer meghívott ünnepelte együtt a szerelmeseket, köztük Brad Pitt, Laura Dern, Hugh Grant, Ethan Hawke és számos NFL-sztár is. A biztonsági intézkedések rendkívül szigorúak voltak, a meghívottaknak pedig a magánélet védelme érdekében komoly szabályokat kellett betartaniuk.

Taylor Swift és Travis Kelce kapcsolata 2023-ban kezdődött, eljegyzésüket 2025-ben jelentették be, azóta pedig rajongók milliói várták, mikor érkezik el a nagy nap. Most végre hivatalosan is férj és feleség lettek, és minden jel arra utal, hogy valóban egy életre egymás mellett képzelik el a jövőjüket.