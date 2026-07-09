„Azt hittem, a hőhullám miatt fáj a fejem – végül kiderült, hogy egy születésem óta meglévő elváltozás állt a háttérben”

A 17 éves Danielle Andersen eleinte azt gondolta, hogy a napok óta tartó fejfájását a hőhullám és a kiszáradás okozza. Később azonban kiderült, hogy a panaszok egy megrepedt agydaganat figyelmeztető jelei voltak.

Nem a hőhullám okozta a bajt / Fotó: Pexels

A hőhullámtól a diagnózisig

Danielle öt napon át szenvedett az erős fejfájástól, mielőtt 2025 júliusában végül bement a sürgősségi osztályra. Az egyik szakorvos észrevette, hogy a szemmozgása rendellenes, ezért CT-vizsgálatot rendeltek el. A vizsgálat egy lassan növekvő, úgynevezett

dermoid cisztát

mutatott ki az agyában, ami jóindulatú daganatnak számít.

Az elváltozás eltávolításának érdekében koponyaműtétet végeztek, a beavatkozás után azonban Danielle teste bal oldalára lebénult. Később kiderült, hogy a műtét során három ér megsérült, ami sztrókot okozott.

Danielle, aki a londoni West Wickhamben él, így emlékezett vissza:

Azt hittem, biztosan a hőhullám miatti kiszáradás okozza, és mindenki ezt gondolta. De hiába ittam rengeteg vizet, a fejfájás nem múlt el. Folyamatosan mosdóba jártam, mert csak ittam és ittam. Iszonyatos fájdalmaim voltak. Sokan nem hitték el, mennyire rossz volt. Egy idő után már én is azon gondolkodtam, hogy talán eltúlzom. De legbelül éreztem, hogy ez nem egyszerű kiszáradás okozta fejfájás – és igazam volt.

Danielle édesapja, az 55 éves Justin Andersen 2025. július 17-én vitte be lányát a Princess Royal University Hospital sürgősségi osztályára. Az orvosok kezdetben migrénre gyanakodtak, ám a CT-vizsgálat kimutatta a dermoid cisztát, amelyről az orvosok úgy vélik, hogy Danielle születése óta jelen volt. Közel két hónapot töltött kórházban intenzív gyógytornával, de fél évvel később már táncolni is képes volt – mivel Danielle hétéves kora óta táncol, ez különösen fontos mérföldkő volt számára, írja a Mirror.